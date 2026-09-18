Cádiz dispara un 21,8% los delitos de tráfico de drogas tras la desaparición de OCON-Sur por orden de Marlaska

Cádiz registra un fuerte incremento de los delitos de tráfico de drogas en el primer semestre de 2026, con una subida del 21,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La provincia ha pasado de contabilizar 354 infracciones por este concepto entre enero y junio de 2025 a registrar 431 en los seis primeros meses de este año, según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

El aumento coincide con un momento en el que vuelve a estar sobre la mesa el debate sobre la desaparición del OCON-Sur, el dispositivo especializado de la Guardia Civil contra el narcotráfico que Interior decidió fulminar por orden directa de Fernando Grande-Marlaska en septiembre de 2022.

En 2022, Interior negó que se hubiera producido un desmantelamiento. El propio Marlaska defendió entonces que se trataba de una «reestructuración» y explicó que los 150 efectivos que formaban parte del dispositivo serían integrados en unidades territoriales de Policía Judicial. El ministro sostuvo que OCON-Sur tenía carácter temporal y que la lucha contra el narcotráfico pasaría a desarrollarse mediante una estructura permanente.

Sin embargo, cuatro años después, la decisión vuelve a situarse en el centro del debate sobre la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sostiene que, desde la eliminación de OCON-Sur, Andalucía ha perdido un 15% de sus detenciones por drogas mientras el conjunto de España aumentó un 5,6%.

Los últimos datos del propio Ministerio del Interior ofrecen ahora un nuevo elemento para el debate. Cádiz, principal escenario del narcotráfico en el Estrecho, registra 431 delitos de tráfico de drogas hasta junio, frente a los 354 de un año antes. Son 77 infracciones más y un incremento del 21,8%.

Los datos de Andalucía

Huelva también experimenta una subida, aunque mucho más moderada. Los delitos de tráfico de drogas pasan de 77 a 83 durante el mismo periodo, un 7,8% más. El comportamiento de Málaga es diferente. La provincia contabiliza 494 delitos de tráfico de drogas en el primer semestre de 2026, frente a los 534 del mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 7,5%.

La cuestión ha adquirido especial relevancia durante 2026 después de varios episodios violentos relacionados con el narcotráfico en Andalucía. En agosto, la Junta reclamó al Gobierno central una fecha para una reactivación de OCON-Sur, mientras que el debate también se ha reavivado tras nuevos incidentes en las costas andaluzas.

La posición del Gobierno central continúa siendo que OCON-Sur no desapareció sin alternativa, sino que sus efectivos y recursos fueron integrados en las estructuras permanentes de investigación de las comandancias de la Guardia Civil. En 2022, Marlaska defendió precisamente que la lucha contra el narcotráfico debía abordarse de manera permanente y no mediante una unidad concebida inicialmente como temporal.