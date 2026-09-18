Marruecos se enfrenta a perder fondos de desarrollo de la UE si no readmite a los invasores de Ceuta

La Eurocámara reclamó este jueves a Bruselas la articulación de mecanismos que permitan a la UE suspender desembolsos a un país socio y recuperar los fondos ya pagados si este no coopera o pone en riesgo los intereses de un Estado miembro, como está haciendo Marruecos al no readmitir a los invasores de Ceuta.

Esta vía de castigo a Rabat aparece recogida en la resolución que aprobó este jueves el Parlamento Europeo (con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones) de apoyo a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares el pasado mes de julio.

Entre las casi 80 enmiendas que recibió el texto inicial presentado por el PP europeo figuraban seis de Vox, de las cuales sólo prosperó la referente a la suspensión de desembolsos a un país socio como Marruecos cuando no exista una «cooperación eficaz en la gestión de las fronteras».

En concreto, la Eurocámara exigió mecanismos que «permitan la suspensión inmediata y la plena recuperación de los fondos en caso de falta de cooperación o cuando estén en juego los intereses de la Unión o de los Estados miembros», así como «un marco más estricto y transparente que regule el desembolso y la supervisión de los fondos de desarrollo y cooperación de la Unión a terceros países».

Sin embargo, se quedó fuera del mismo párrafo la petición a Bruselas de que suspenda inmediatamente toda la financiación a Marruecos «hasta que se resuelva esta crisis y existan garantías suficientes de cooperación en el futuro», también impulsada por Vox, informó Efe.

Fuentes de la delegación de Vox indicaron a la agencia pública española que para ellos era clave que se incluyera la mención a la pérdida de fondos europeos. Con todo, desde el partido de Santiago Abascal destacaron que, pese a no sacar adelante otras enmiendas que pedían sanciones a Marruecos, entre otras cuestiones, se dan por «satisfechos» con lo que han conseguido.

Asimismo, la resolución subraya que las relaciones de la UE con los terceros países vecinos «deben basarse en la reciprocidad y la cooperación eficaz» y «considera que el acceso preferente al mercado de la Unión, la financiación de la Unión y la cooperación estratégica deben estar condicionados a una cooperación eficaz, también en materia de gestión de fronteras, lucha contra el tráfico ilícito y trata de migrantes, identificación y readmisión».

En este contexto, la iniciativa del PPE aprobada por la Eurocámara también incide en «la urgente necesidad de garantizar el retorno rápido y efectivo de todas aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión, incluidos los menores no acompañados, en pleno cumplimiento del Derecho de la Unión y del Derecho internacional».

Igualmente, el texto insta a España y a Marruecos a que «intensifiquen su cooperación con respecto al retorno y la readmisión de todos los migrantes en situación irregular que llegaron durante el cruce ilegal masivo ocurrido entre el 29 y el 31 de julio de 2026».

Una ciudad «invadida»

Por su parte, la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo justificó su rechazo a esta resolución sobre la situación en Ceuta por usar un «lenguaje ofensivo», al incluir, por ejemplo, términos como ciudad «invadida».

Para los socialistas de Pedro Sánchez, esta descripción «no responde a la verdad», al tiempo que criticaron que los proponentes «no aportaran soluciones» y se limitaran a atacar al Gobierno español, el cual continúa levantando campamentos de acogida en la ciudad autónoma en lugar de devolver a Marruecos los 13.000 ilegales que permanecen en ella.

«El PP ha impuesto con los tres grupos a su extrema derecha una mayoría con un lenguaje ofensivo que no aporta ninguna solución para Ceuta, pero intenta señalar culpables y, por tanto, criticar al Gobierno de España con un lenguaje que no responde a la verdad y que resulta inaceptable para los socialistas», manifestó el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.

Feijóo en Melilla

Desde Melilla, donde asistió este jueves al acto institucional con motivo del Día de la ciudad autónoma, el líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo, lamentó «profundamente» que el PSOE votase en contra de una resolución del Parlamento Europeo que blinda las fronteras de Ceuta y Melilla. «La historia le hará pagar esta irresponsabilidad», aseveró.

Sobre Marruecos, el jefe de la oposición manifestó que las relaciones con el país vecino tienen que ser «de absoluta cordialidad, de recíproca lealtad», pero advirtió de que si esta confianza falla, debe darse una respuesta con «firmeza».