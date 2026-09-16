Von der Leyen respalda a los ceutíes tras la invasión: «Ceuta es España, Europa estará ahí para vosotros»

El Parlamento Europeo se ha reunido hoy en Estrasburgo (Francia) para abordar el Estado de la Unión; durante su discurso, Von der Leyen ha repasado los retos pendientes para la Unión Europea y apunta la ‘hoja de ruta’ que desde su Ejecutivo quiere impulsar en lo que queda de legislatura para abordarlos.

Von der Leyen ha insistido en la necesidad de que los 27 apliquen el Pacto de Migración, que endurece la frontera exterior y agiliza las deportaciones, al tiempo que ha apuntado nuevas medidas para tratar que la Unión reaccione con urgencia ante eventuales crisis futuras similares a la de Ceuta, si bien la conservadora alemana ha evitado toda referencia al papel de Marruecos en la entrada irregular de casi 80.000 personas a finales de julio.

«Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente a los españoles. La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros», ha remachado.

Ya la víspera, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la «prioridad» en la crisis de Ceuta sigue siendo «retornar rápidamente a todos» los migrantes que cruzaron de manera irregular desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio y siguen en la ciudad autónoma sin derecho a permanecer en territorio de la Unión.

Bruselas sostiene que ha mantenido buenos y constantes contactos con las autoridades españolas desde el primer momento del cruce masivo de migrantes y destaca también la cooperación de Marruecos para aceptar la rápida devolución de estos.

Aumenta la inseguridad en Ceuta

Precisamente Brunner viaja mañana jueves a Madrid para verse con los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y con la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Aunque Brunner no lo ha mencionado, el PP ya adelantó hace días que el comisario se verá con Alberto Núñez Feijóo en ese viaje.

Las agresiones sexuales en Ceuta continúan subiendo desde la invasión y ya se han registrado 27. Los robos con violencia se multiplican y a día de hoy ya se cuenta un total de 54 agresiones para robar a las víctimas. Los datos objetivos desmienten al ministro del Interior, que achaca las quejas de los ceutíes a «una sensación subjetiva de inseguridad».

Mientras Grande-Marlaska se empeña en enmascarar la realidad ceutí, esta misma noche un vigilante de seguridad del desbordado CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) resultó herido de un cabezazo en la cara que le propinó un inmigrante borracho. Todo esto mientras la Policía Nacional acudía al campamento de Loma Colmenar a sofocar una reyerta multitudinaria entre inmigrantes marroquíes y argelinos.