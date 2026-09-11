OKDIARIO sorprende a los invasores de Ceuta robando los techos del puerto para construir sus chabolas

Dos invasores subsaharianos han sido sorprendidos por reporteros de OKDIARIO robando los techos de un taller de coches situado en el muelle de Poniente en el Puerto de Ceuta con el fin de reforzar los tejados de sus cabañas ilegales dispersas por la ciudad. Tal y como muestra el vídeo, dos invasores marroquíes han desvalijado una placa compuesta por pladur. Tras arrancar esta pieza, en fila y con el material robado, han descendido de la nave y han puesto rumbo hacia sus cabañas.

Este incidente no es un caso aislado; desde la llegada masiva de inmigrantes ilegales, los robos se multiplican y a día de hoy ya se cuenta un total de 54 agresiones para robar a las víctimas. Las chabolas que los invasores marroquíes han construido se han convertido en uno de los focos de incendios que están aislando a Ceuta en las últimas semanas.

La zona del puerto de Ceuta en la que se ha cometido el robo es el muelle de Poniente, lugar elegido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para instalar un nuevo campamento que en pocas semanas acogerá a cientos de inmigrantes ilegales que siguen en Ceuta desde su entrada masiva el pasado 30 de julio.

El campamento es de carácter provisional, hasta el 31 de diciembre de 2026, y albergará a 1.000 inmigrantes de origen subsahariano. Cuenta con cuarenta carpas blancas, zonas de descanso, enfermería, servicios sanitarios, atención social y seguridad. Tendrá todos los medios necesarios para abastecer las necesidades de los inmigrantes ilegales como si fuera un Centro de Estancia Temporal de Inmigrante (CETI), con camas, comedores, así como aseos y duchas.

En relación a los suministros, el campamento de inmigrantes subsaharianos se ha previsto de electricidad mediante grupos electrógenos, depósitos de agua potable y módulos sanitarios.

Campamento para 1.000 ilegales

La gestión de los terrenos es de la Autoridad Portuaria de Ceuta, cuyo Consejo de Administración votó 11 a 4 en contra del asentamiento. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Transportes, tomó el control de esta explanada y así poder ocupar los 16.000 m² para levantar el campamento temporal.

Por su parte, el Gobierno de Juan Vivas se ha opuesto de forma tajante a la creación de este centro de acogida temporal para inmigrantes ilegales en el puerto de Ceuta y sostiene que los informes técnicos de la Autoridad Portuaria eran desfavorables, especialmente por razones operativas y de seguridad.

Las quejas contra este campamento no vienen solamente del Gobierno de Vivas; la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha respaldado el rechazo de Juan Vivas y ha reclamado que el puerto de la ciudad no sea utilizado como una solución improvisada a la invasión de marroquíes. Los empresarios sostienen que el muelle de Poniente es una infraestructura estratégica para el comercio, el transporte y la economía de la ciudad.