El Gobierno tiene a los policías en Ceuta durmiendo en camas mugrientas mientras a los ilegales se las pone nuevas
Los agentes denuncian "el trato indigno y miserable" que les dispensa el ministro del Interior y exigen su dimisión
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene a los policías desplegados en Ceuta durmiendo en camas mugrientas mientras a los ilegales se las pone nuevas. El Ministerio del Interior mantiene en alojamientos tercermundistas a parte de los policías enviados a reforzar la seguridad de Ceuta, pese a las mejoras anunciadas y las reiteradas quejas del colectivo sobre sus «pésimas condiciones».
Seis semanas después de la invasión, los agentes siguen teniendo que descansar sobre colchones deteriorados y manchados y almohadas mugrientas, como puede ver en las imágenes que acompañan a esta información.
En estas condiciones se ven obligados a descansar parte de los efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) –los antidisturbios– y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Unos agentes que están en primera línea con las funciones de seguridad y control en los diferentes asentamientos ilegales y, además, son los que más están sufriendo los ataques de los invasores.
Mientras ocurre esta situación, el Ejecutivo ha enviado a Ceuta dos buques cargados de material de acampada para los ilegales, como ha revelado OKDIARIO. Y buena parte del material es nuevo, ha sido comprado expresamente para disponer de alojamientos para los asaltantes, según han informado a este diario militares conocedores de la situación.
El Gobierno envió el pasado 26 de agosto a la ciudad autónoma al buque de acción marítima Tornado, procedente de Las Palmas, cargado con 82 palés de material de acampada: literas modulares, tiendas de campaña con capacidad para albergar a familias enteras y carpas gigantes.
Posteriormente, desplegó el buque Carnota con otros 166 palés de material. Esta embarcación llegó a Ceuta el 4 de septiembre, con colchones y más camas.
Trato indigno y miserable
Ha sido la Confederación Española de Policía (CEP) quien ha puesto pie en pared, denunciando este jueves el «trato indigno y miserable» que el Ministerio del Interior está dispensando a los policías desplazados a la ciudad autónoma para reforzar el dispositivo de seguridad ante la mayor crisis migratoria vivida en nuestro país. Y exigen la dimisión del ministro. Por este «maltrato» y por «el intento del Gobierno de desacreditar a los profesionales que advirtieron de lo que podía ocurrir en Ceuta».
«Resulta difícil imaginar que alguno de los responsables políticos que permiten su estancia allí –y que, como esta misma semana, visitan la ciudad autónoma pernoctando en buenos hoteles– aceptara pasar una sola noche en esas camas», señala el portavoz de la CEP, David Gutiérrez.
La CEP ya denunció el pasado 18 de agosto que Marlaska tenía a los policías desplegados en Ceuta «durmiendo en el suelo, con un inodoro para 70 agentes y sin agua caliente». Pese ha haber transcurrido casi un mes desde esta denuncia pública, la situación no ha mejorado. Por ello, desde la CEP acusan a Fernando Grande-Marlaska de «consentir este trato» y exige el traslado inmediato de los afectados a un alojamiento «digno».
Interior desoye las reclamaciones
«Han transcurrido seis semanas desde el asalto y más de tres desde que CEP denunció públicamente estas condiciones. Interior ha dispuesto de tiempo más que suficiente para sustituir el material deteriorado y encontrar alternativas», critica Gutiérrez.
Además, señala que el Ministerio ha recibido estas reclamaciones por escrito, lo que impide alegar cualquier desconocimiento. «Si los policías siguen alojados así es porque quienes tienen que resolverlo han permitido que la situación se prolongue, acreditando con ello un desprecio intolerable a unos servidores públicos que sí están dando la cara donde ellos no aparecen», subrayan desde la CEP.
Además, señalan que «la urgencia de los primeros días no puede servir ya de coartada 42 días después».
El sindicato CEP hace hincapié en que «un Ministerio capaz de movilizar unidades desde distintos puntos de España tiene que ser capaz de proporcionarles una cama limpia». «Que a estas alturas siga pendiente algo tan elemental revela una negligencia vergonzosa y una absoluta falta de respeto hacia los funcionarios», sentencia, recordando que estos agentes han dejado sus casas y sus familias para reforzar un dispositivo extraordinario de seguridad.
Sin garantizar lo más básico
«Cumplen servicios exigentes y necesitan recuperarse antes de volver a salir a la calle. Obligarles a soportar semejantes condiciones de descanso constituye un abuso miserable de su disponibilidad y de su profesionalidad», critica la CEP, denunciando que frente a ello, «el ministro parece dar por hecho que los policías aguantarán cualquier cosa».
«La CEP no va a aceptar que ese desprecio infame determine dónde duermen, cómo se asean o en qué condiciones pasan semanas desplazados», afirma David Gutiérrez, indicando que «la gravedad del abandono aumenta cuando se examinan los antecedentes, ya que «la propia Administración ha reconocido dos casos de sarna entre los funcionarios desplazados y ha comunicado actuaciones de limpieza y desinfección».
«Pese a ello, una de las respuestas remitidas a CEP tras nuestras denuncias considera que no procede una inspección preventiva de riesgos laborales», apunta la CEP, emplazando a quienes sostienen esa valoración que «pisen el terreno, comprueben el estado de las dependencias, duerman en esas camas y expliquen a los compañeros por qué consideran suficiente la calidad de esas instalaciones».
Además, este sindicato destaca que Interior también se ha excusado en las respuestas dadas hasta ahora en que las instalaciones no pertenecen a la Dirección General de la Policía, algo que para la CEP es «una explicación impropia de la gravedad de la denuncia».
«La titularidad del edificio no cambia quién ha enviado allí a los policías ni quién debe procurarles un alojamiento adecuado. Si las dependencias disponibles no reúnen condiciones, se traslada a los agentes o se despliega el esfuerzo presupuestario necesario para dignificarlas», remacha este sindicato.
Por ello, la CEP exige el realojo inmediato de los afectados, la sustitución de colchones y almohadas deteriorados y una inspección presencial urgente de las condiciones de alojamiento, higiene y descanso. Además, exige que se identifique a los responsables de haber mantenido esta situación después de recibir las denuncias.