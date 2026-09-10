El Gobierno tiene a los policías en Ceuta durmiendo en camas mugrientas mientras a los ilegales se las pone nuevas

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene a los policías desplegados en Ceuta durmiendo en camas mugrientas mientras a los ilegales se las pone nuevas. El Ministerio del Interior mantiene en alojamientos tercermundistas a parte de los policías enviados a reforzar la seguridad de Ceuta, pese a las mejoras anunciadas y las reiteradas quejas del colectivo sobre sus «pésimas condiciones».

Seis semanas después de la invasión, los agentes siguen teniendo que descansar sobre colchones deteriorados y manchados y almohadas mugrientas, como puede ver en las imágenes que acompañan a esta información.

En estas condiciones se ven obligados a descansar parte de los efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) –los antidisturbios– y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Unos agentes que están en primera línea con las funciones de seguridad y control en los diferentes asentamientos ilegales y, además, son los que más están sufriendo los ataques de los invasores.

Mientras ocurre esta situación, el Ejecutivo ha enviado a Ceuta dos buques cargados de material de acampada para los ilegales, como ha revelado OKDIARIO. Y buena parte del material es nuevo, ha sido comprado expresamente para disponer de alojamientos para los asaltantes, según han informado a este diario militares conocedores de la situación.

El Gobierno envió el pasado 26 de agosto a la ciudad autónoma al buque de acción marítima Tornado, procedente de Las Palmas, cargado con 82 palés de material de acampada: literas modulares, tiendas de campaña con capacidad para albergar a familias enteras y carpas gigantes.

Posteriormente, desplegó el buque Carnota con otros 166 palés de material. Esta embarcación llegó a Ceuta el 4 de septiembre, con colchones y más camas.

Trato indigno y miserable

Ha sido la Confederación Española de Policía (CEP) quien ha puesto pie en pared, denunciando este jueves el «trato indigno y miserable» que el Ministerio del Interior está dispensando a los policías desplazados a la ciudad autónoma para reforzar el dispositivo de seguridad ante la mayor crisis migratoria vivida en nuestro país. Y exigen la dimisión del ministro. Por este «maltrato» y por «el intento del Gobierno de desacreditar a los profesionales que advirtieron de lo que podía ocurrir en Ceuta».