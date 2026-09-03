El Gobierno envía otro buque con material de acampada para los invasores y convierte Ceuta en un campo de refugiados

El Gobierno ha vuelto a movilizar un buque cargado de material de acampada para los inmigrantes de Ceuta. Se trata del Carnota, que transporta 166 palés con colchones, estructuras de camas metálicas y barrotes de unos dos metros, y que atracará el próximo viernes 4 de septiembre a las 9:00 horas en el muelle de poniente del puerto ceutí.

El envío llega apenas unos días después de que este diario revelara la llegada a Ceuta del buque de acción marítima Tornado, desplegado desde Las Palmas con 82 palés de tiendas de campaña, carpas y literas modulares. Aquel primer cargamento ya generó una fuerte indignación entre los militares destinados en la ciudad autónoma, que denunciaron a OKDIARIO que la medida era «una prueba más de que de aquí no va a salir ni uno».

Ahora, con el Carnota, el Gobierno aumenta el volumen de material logístico enviado a la ciudad en menos de dos semanas: en total, casi 250 palés de equipamiento pensado para alojar de forma prolongada, y no para gestionar una situación de emergencia puntual, a los inmigrantes ilegales que continúan llegando a la ciudad autónoma.

A diferencia del primer envío, centrado en tiendas de campaña y carpas, la carga del Carnota incorpora estructuras metálicas de cama y barrotes de aproximadamente dos metros, un material propio de instalaciones fijas y no de un dispositivo de acogida temporal.

Para fuentes conocedoras del operativo, este tipo de mobiliario es la prueba más clara de que el Ejecutivo no contempla ni la devolución ni el traslado a la Península de los inmigrantes, sino su instalación indefinida en la ciudad.

Militares «sobrecargados de trabajo»

El nuevo envío ha reabierto además la polémica sobre la falta de personal para desplegar todo este material. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME) se pregunta qué efectivos va a utilizar el Gobierno para «montar todo este material cuando ya nuestros militares están sobrecargados de trabajo», y cuestiona si el Ejecutivo tiene pensado reforzar a las Fuerzas Armadas con más personal, viendo que las unidades logísticas están ya «más que sobrepasadas» de trabajo.

Esta asociación se reunió este martes con Alberto Núñez Feijóo y le hizo entrega de una batería de preguntas que ha venido elevando durante agosto al Ministerio de Defensa y que todavía no ha respondido. El presidente del PP se ha comprometido a plantearlas directamente al presidente del Gobierno este jueves en el Congreso de los Diputados, en la comparecencia de Pedro Sánchez.

El nuevo cargamento llega en pleno clima de tensión en la ciudad autónoma, donde esta misma semana miles de ceutíes se han manifestado contra la gestión del Gobierno y contra la decisión de requisar polideportivos e instalaciones militares para convertirlos en centros de acogida.

Los vecinos temen que Ceuta termine convertida, en la práctica, en un enorme Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a cielo abierto, con barrios enteros reconvertidos para alojar a los recién llegados.

La llegada del Carnota el viernes, con material pensado para camas fijas y no para tiendas de campaña de urgencia, refuerza esa percepción entre los colectivos militares y vecinales consultados por este diario: si el Gobierno sigue enviando semana tras semana material para instalar literas y colchones, el mensaje que traslada a la ciudad autónoma es que la permanencia de los inmigrantes no es una situación transitoria, sino un asentamiento con vocación de continuidad.

Manifestaciones por toda España

Más de 260 municipios de toda España se han sumado este miércoles, Día de Ceuta, a las concentraciones convocadas a las 20:00 horas bajo el lema «Por Ceuta», con Madrid como epicentro: acto institucional en Cibeles, con la asistencia de Feijóo y Abascal, y protestas ciudadanas frente al Congreso, en Callao y en Sol.

El malestar se extiende más allá de las siglas. La convocatoria, nacida en redes sociales y respaldada por la FEMP, ha insistido en que se trata de un «acto pacífico y de la ciudad», sin banderas de partido, después de que los propios ceutíes pidieran expresamente que no se politizara «su dolor» ante la crisis migratoria que arrastra la ciudad desde hace más de un mes.

La indignación se palpa también en el terreno: los vecinos denuncian sentirse «abandonados» por el Gobierno mientras crecen las agresiones, las denuncias por acoso y el temor a que sus barrios queden definitivamente convertidos en un macrocentro de acogida. La llegada de nuevos buques con material de acampada, lejos de calmar los ánimos, alimenta la sensación de que la situación se ha instalado para quedarse.