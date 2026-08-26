El Gobierno renuncia a devolver a los invasores y les envía a Ceuta 82 palés de material de acampada

El Gobierno ha enviado a Ceuta un buque cargado con 82 palés de material de acampada para los inmigrantes ilegales de la invasión. Se trata del buque de acción marítima Tornado y está previsto que a las 9:00 de este miércoles ya esté atracado en el muelle para descargar este ingente material.

«Esto una prueba más de que de aquí no va a salir ni uno», declaran indignados a OKDIARIO militares conocedores de esta medida que «va a convertir la ciudad entera de Ceuta en un enorme CETI», algo «gravísimo».

Tanto en el colectivo militar residente en la ciudad autónoma como entre la ciudadanía ceutí hay una gran preocupación y fuerte malestar tras la decisión del Gobierno de requisar todos los polideportivos de Ceuta y varias instalaciones militares para convertirlas en centros de inmigrantes.

Los ceutíes se movilizan

Este miércoles, miles de ceutíes se han echado a la calles para mostrar su rechazo a la gestión del Ejecutivo al grito de «Ceuta se defiende, Ceuta no se vende», «Pedro Sánchez, hijo de puta», «Ceuta no es un CETI», «invasores, expulsión», «Gobierno dimisión». Una de estas movilizaciones multitudinarias ha tenido lugar frente al Hotel Ulises, donde se aloja el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente de la coordinación del mando único en Ceuta.

También se han concentrado ante el cuartel militar Fischer, donde los vecinos igualmente han ondeado banderas de España y han clamado que los invasores «se vayan a sus países, tanto mayores como menores: todos».

Los vecinos denuncian que el Ejecutivo haya estado «desaparecido» y ahora vaya a convertir barrios como ese en «auténticos guetos». Critican que los niños no pueden salir a los parques por la insalubridad que generan los ilegales, y que ahora se suma a todo esto que tampoco van a poder ir a los polideportivos ni tener competiciones y los ceutíes van a ser «extranjeros en su propia tierra».

Asimismo, han denunciado en declaraciones a los medios de comunicación que se encuentran «abandonados a la mano de Dios». Esta movilización se ha desplazado posteriormente hasta las puertas de la Delegación del Gobierno, al grito de «traidor», «cobarde», «no nos representas» y «delegado, dimisión».

«Si tuvieras la dignidad de un caballa ya habrías dejado tu cargo y te habrías venido a manifestarte, a defender a tu pueblo», ha declarado uno de los vecinos a través de un megáfono en referencia al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

«Ceuta unida jamás será vencida» y «Pedro Sánchez hijo de puta» han sido otros de los cánticos ante la sede de este organismo que representa al Ejecutivo en la ciudad autónoma.

Los espacios que ocuparán

Los ceutíes han reaccionado así tras filtrarse el borrador del real decreto que detalla los espacios que el Gobierno pretende habilitar para los ilegales. Entre ellos se encuentran tanto los polideportivos como el parking del Embolsamiento en Loma Colmenar, el Hospital Militar, los terrenos de Defensa en Loma Margarita, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería o espacios sin uso del acuartelamiento Coronel Fiscer.

Además, como recientemente ha revelado OKDIARIO, el Gobierno también pretende meter a los invasores de Ceuta en una nave junto a las viviendas de los militares, pared con pared, y sus parejas e hijas están «aterradas». Se trata de vecinos de la barriada ceutí de Otero, un barrio militar conocido como «Villa Capona», donde viven efectivos de tropa, marinería y suboficiales junto a sus familias.

Los ceutíes tienen miedo y temen por la seguridad de sus familias, y también a que les okupen sus inmuebles, como ya está pasando en Ceuta e informaron los propios vecinos a la ministra de Defensa en su reciente visita.

Ha sido la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) quien ha puesto pie en pared dando voz públicamente a los militares afectados. «Otra vez son los militares los que salen mal parados de las decisiones políticas», declara a OKDIARIO Marco Antonio Gómez, presidente de la asociación, destacando que todo lo que sea perjudicar a las familias de los militares y a sus compañeros tendrá una respuesta contundente desde su asociación.

Se pronuncia así en relación a que «los militares son siempre utilizados como una ONG de manera gratuita y perjudicando sus intereses».

Desde ATME transmiten a este diario su «enorme preocupación sobre quién va a hacer los servicios en las instalaciones que se van a habilitar para los inmigrantes irregulares y quién va a darles alimentación y estar pendientes de ellos».

«¿Van a estar autorizados a entrar y salir de los acuartelamientos libremente mientras a los militares nos obligan a identificarnos en nuestra propia casa?», se plantea Marco Antonio Gómez, criticando que los militares «siguen siendo utilizados por el Gobierno de esta manera tan atroz y humillante, en referencia a cómo han estado los militares atendidos en cuanto a alimentación, alojamiento, la interrupción de sus vacaciones y que no les vayan a pagar el exceso de jornada de trabajo.

Hasta que el pasado fin de semana llegaron efectivos de refuerzo, los militares de Ceuta han venido trabajando jornadas de 12 y 24 horas.

«Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas tienen una función clara, como es la defensa de la integridad territorial de España, pero sus funciones actuales en Ceuta son de seguridad, patrullaje, identificación y ahora incluso requisar armas blancas de los inmigrantes. Unos cometidos propios de la Policía y la Guardia Civil, y ahora nos tememos que también nos pongan de vigilantes», critica el presidente de ATME.

Además, denuncia que mientras prestan vigilancia dejan desatendidas otras funciones de las Fuerzas Armadas, en perjuicio del resto del personal, así como a sus propias familias.

Una veintena de agresiones sexuales

La Policía ha recibido ya 20 denuncias por agresión sexual contra los inmigrantes de la invasión ilegal, según ha podido saber OKDIARO. Ocho de ellas por violaciones. Así consta en la última actualización de la Policía. Una realidad que oculta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las agresiones están siendo denunciadas, por miedo. Las víctimas son, en su mayoría, niñas y jóvenes marroquíes que cruzaron ilegalmente la frontera, al igual que una joven subsahariana y entre ellas también hay una residente ceutí.

Todas las agresiones sexuales y violaciones denunciadas han sido perpetradas por inmigrantes marroquíes, tanto menores como adultos, que en su mayoría atacan a sus víctimas en grupo y siguen deambulando por la ciudad.

Insultos y ataques

Otra muestra de que Ceuta está lejos de recuperar la normalidad son las agresiones a los propios policías. Algunos agentes han sufrido lesiones de consideración, como fracturas en los dedos.

Hasta el momento, se han registrado 48 denuncias entre atentado y resistencia a la autoridad.

Los militares también son increpados con insultos como «hijos de puta» y «racistas», y acusados de «traidores» los efectivos marroquíes, ya que «piensan que como son musulmanes les tienen que abrir la puerta y atender sus exigencias».

Reclaman atención psicológica

Los militares están reclamando atención psicológica ante lo que están «viviendo y padeciendo». «Están viendo cómo sus vecinas sufren ataques y agresiones sexuales. Y sus hijas, parejas, madres y hermanas viven en Ceuta, por lo que tienen una presión psicológica muy grande», declara a OKDIARIO el presidente de ATME.

«Mientras ellos dan protección en Ceuta sienten que están desprotegiendo a sus familias, por lo que el machaque psicológico es total», apunta.

Por ello, desde ATME reclaman al Ministerio de Defensa que tome medidas de forma urgente para atender psicológicamente a los militares. En este sentido, recuerdan que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya desplegó esta iniciativa el verano pasado con motivo de lo que padecieron los militares en los incendios que azotaron León y Zamora.

«Desde ATME trasladamos a todos los militares de Ceuta que nos tienen a su disposición para informar de cualquier situación profesional que les preocupe y que no tengan miedo a comunicarlas», concluye Gómez.