El Gobierno requisa todos los polideportivos de Ceuta para convertirlos en un CETI para los invasores
También se pondrán a disposición de la acogida de inmigrantes varios espacios del Ejecutivo
El Real Decreto por el que se declara la Situación de Interés para la Seguridad Nacional tras la invasión de Ceuta recoge que todos los polideportivos de la ciudad deben ponerse a disposición para el alojamiento de los inmigrantes ilegales.
La medida también afecta a otras instalaciones de titularidad municipal como el parking del Embolsamiento en Loma Colmenar y el Hospital Militar.
Por su parte, también se pondrán a disposición varios terrenos del Gobierno, como los de Defensa en Loma Margarita, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería o los espacios sin uso del acuartelamiento Coronel Fiscer.
El Gobierno defiende a Torres
El Gobierno ha avanzado algunas medidas para Ceuta en la rueda de prensa del primer Consejo de Ministros tras el verano. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido que sea el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien asuma el mando único para dirigir la crisis provocada por la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.
«No se me ocurre mejor persona para liderar esta autoridad funcional o mando único», ha sostenido. Desde el PP se ha criticado que el rol no lo haya asumido un ministro cuya cartera esté más cercana a la cuestión.
«Este Gobierno afronta esta situación extraordinaria, a la que le estamos dando una respuesta extraordinaria, con humildad, dejándonos la piel, siempre con voluntad de mejora», ha remarcado la también titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En estos días, ha remarcado por su parte Torres, «el Gobierno de España no ha dejado de trabajar», pese a que es ahora cuando se aprueban las primeras medidas. Cabe recordar además que Sánchez no alteró sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) a lo largo del mes de agosto.
Desde el Partido Popular se ha reprochado al Gobierno que no haya asumido el mando único y la declaración de situación de interés para la seguridad nacional por la crisis de Ceuta hasta que Sánchez no ha finalizado sus vacaciones, casi un mes después de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.
La portavoz Ester Muñoz ha advertido que el presidente del Gobierno podría ser llamado a comparecer en el Senado si la Diputación Permanente del Congreso rechaza que Sánchez dé explicaciones por la crisis migratoria.