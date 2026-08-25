El Gobierno requisa todos los polideportivos de Ceuta para convertirlos en un CETI para los invasores

El Real Decreto por el que se declara la Situación de Interés para la Seguridad Nacional tras la invasión de Ceuta recoge que todos los polideportivos de la ciudad deben ponerse a disposición para el alojamiento de los inmigrantes ilegales.

La medida también afecta a otras instalaciones de titularidad municipal como el parking del Embolsamiento en Loma Colmenar y el Hospital Militar.

Por su parte, también se pondrán a disposición varios terrenos del Gobierno, como los de Defensa en Loma Margarita, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería o los espacios sin uso del acuartelamiento Coronel Fiscer.

El Gobierno defiende a Torres

El Gobierno ha avanzado algunas medidas para Ceuta en la rueda de prensa del primer Consejo de Ministros tras el verano. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido que sea el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien asuma el mando único para dirigir la crisis provocada por la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.

«No se me ocurre mejor persona para liderar esta autoridad funcional o mando único», ha sostenido. Desde el PP se ha criticado que el rol no lo haya asumido un ministro cuya cartera esté más cercana a la cuestión.