Vox solicita a la Junta Electoral que cumpla el auto del Supremo sobre la Ley de Nietos y no incluya a los censados fraudulentamente

Vox ha solicitado este lunes a la Junta Electoral Central que cumpla el autor del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos y no incluya a los censados fraudulentamente en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A su vez, la formación que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando que «se garantice de forma inmediata el cumplimiento de su auto» que suspendió los efectos electorales de determinados inscritos en el CERA que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, Vox pide al Supremo que requiera a la Junta Electoral Central (JEC) o a la Oficina del Censo Electoral (OCE) «un listado anonimizado de los afectados, indicando la provincia de asignación, y que informe de las medidas adoptadas para aplicar la suspensión».

Además, los de Abascal reclaman que el Alto Tribunal declare expresamente que la medida cautelar afecta a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Si la JEC todavía no hubiera tomado las medidas necesarias, Vox solicita que «el Supremo le ordene hacerlo de inmediato».

Como alternativa, el escrito de Vox plantea que se amplíe la orden para suspender los efectos electorales de todas las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) realizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, dejando abierta la posibilidad de que cada afectado pueda reclamar individualmente su derecho a votar acreditando su inscripción y el supuesto de exilio exigido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Vox paraliza los efectos de la Ley de Nietos

Tras el éxito judicial del recurso de Vox sobre la Ley de Nietos, que ahora exigen los de Abascal que cumpla la JEC así como el Supremo lo haga cumplir también, la formación descubrió dos oficios internos firmados en 2023 también por Sofía Puente.

Estos documentos hasta ahora desconocidos han sido puestos en disposición del Supremo por Vox el pasado miércoles y que dejan al descubiertos las intenciones del PSOE sobre las directrices que dio el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños a los diplomáticos sobre cómo interpretar la Ley de Nietos. Los documentos que obran ya en poder del Alto Tribunal explican con claridad que la nacionalidad debía transmitirse a sucesivas generaciones sin límite, como probó ODIARIO en Buenos Aires con testimonios de clanes familiares de más de 30 miembros que se habían beneficiado de dicha Ley.