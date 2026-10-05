Más de 10.000 hogares siguen sin luz en Cataluña por las lluvias torrenciales que han afectado a varias localidades de la comunidad autónoma desde el sábado. Las comarcas más afectadas por los cortes del suministro eléctrico son Vallés Oriental, Maresme, Vallés Occidental, el Barcelonés y Baix Llobregat.

La compañía eléctrica Endesa ha comunicado que precisamente hay 10.259 clientes que no tienen suministro eléctrico y la mayoría se concentra en la provincia de Barcelona.

El temporal que ha azotado Cataluña desde el día sábado por la tarde sigue siendo noticia por las consecuencias que han sufrido varios municipios. La muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornés del Vallés, en Barcelona, es el resultado del tráfico de las inundaciones y desbordamientos que han causado las fuertes lluvias.

En Granollers y otros puntos del Vallès Oriental también han sufrido las consecuencias de las lluvias, lo que ha hecho que el terreno se sature, dando paso a inundaciones considerables. Desde el sábado, 343 litros se habrían acumulado por metro cuadrado, con 95 litros entre la noche del domingo y la mañana de este lunes.

En la misma localidad las lluvias dificultan la búsqueda de un niño de 12 años desaparecido desde el domingo 4 de octubre. Los Mossos d’Esquadra hacen un llamado a la ciudadanía para localizar al menor, aunque descartan que su desaparición tenga algo que ver con el temporal.

Mientras Protección Civil mantiene vigente el aviso ES-ALERT por riesgo de inundaciones y posible desbordamiento del río Ridaura en Gerona. Además, este aviso afecta a los municipios Platja d’Aro, Castell d’Aro-S’Agaró, Santa Cristina d’Aro y Sant Feliu de Guíxols.

Recientemente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado que todos los servicios de emergencias continúan desplegados y se mantiene activo el plan INUNCAT. Así mismo, comunicó que los cuerpos de seguridad están en la búsqueda de dos personas, una de ellas el niño de 12 años desaparecido en Granollers: «la prioridad es localizar a ambas», agregó.