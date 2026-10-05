Las lluvias torrenciales dificultan la búsqueda del niño de 12 años desaparecido en Granollers

Las lluvias torrenciales que han golpeado la localidad de Granollers, en Barcelona, dificultan la búsqueda de un niño de 12 años desaparecido desde el domingo 4 de octubre. Los Mossos d’Esquadra hacen un llamado a la ciudadanía para localizar al menor, aunque descartan que su desaparición tenga algo que ver con el temporal.

A través de las redes sociales, la policía autonómica de Cataluña ha publicado un llamado a la ciudadanía pidiendo ayuda para lograr localizar a un niño de 12 años con el nombre de Rami. Los Mossos describen al joven de piel morena, de 1,73, pelo rizado y de constitución gruesa; según iba vestido con una camiseta turquesa y pantalones deportivos cortos de color naranja, aseguran que «podría estar desorientado».

El anuncio de la búsqueda del menor se produce casualmente el día que Granollers está sufriendo las consecuencias de las fuertes lluvias que han golpeado la región desde el sábado y que este lunes muchas calles se encuentran inundadas. Pero las autoridades descartan que la desaparición tenga algo que ver con el temporal, aunque reconocen que ha influido en el dispositivo de búsqueda.

El temporal golpea a Granollers

El fuerte temporal que ha azotado Cataluña durante los últimos días ha causado estragos en varias localidades de la comunidad. Este lunes, en Granollers y otros puntos del Vallès Oriental han sufrido las consecuencias de las lluvias, lo que ha hecho que el terreno se sature, dando paso a inundaciones considerables. Desde el sábado, 343 litros se habrían acumulado por metro cuadrado, con 95 litros entre la noche del domingo y la mañana de este lunes.

Además, esta situación ha provocado un socavón que ha abierto un agujero de grandes dimensiones en la calzada de la calle de Josep Umbert, cerca de los Juzgados de la localidad.

El Departamento de Educación de Cataluña ha anunciado la suspensión de las clases en varios centros de la zona metropolitana de Barcelona, especialmente en comarcas del Vallès, Granollers, Malgrat de Mar, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Susanna, El Masnou y Ripollet. En total, unos 87 centros educativos cerraron sus puertas y en algunos han reportado incidencias.

Protección Civil ha comunicado que enviará una ES-Alert a la ciudadanía de Vallès Oriental con intención de levantar el confinamiento por el riesgo de desbordamiento de la riera. A las 9:32 horas de la mañana de este lunes se habría enviado la primera alerta.