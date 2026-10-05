Cielo parcialmente nublado con posibilidad de chubascos, que pueden ser intensos y traer tormentas y granizo en el litoral y prelitoral por la mañana y en la mitad norte por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con un leve descenso en el norte y viento flojo del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de octubre

Barcelona:

Tarde nublada y chubascos a la vista

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, pero la jornada se vislumbra mayormente nublada y cargada. Con mínimas de 22 grados y máximas alcanzando los 26, la sensación térmica podría llegar a ser algo más calurosa. Si bien la mañana comenzará tranquila, a medida que transcurra el día, la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en la tarde y noche, donde los chubascos podrían ser más intensos.

A primera hora, un suave viento del noreste acompañará al día, pero no se espera que supere los 10 km/h, lo que lo mantendrá al margen de ser incómodo. La alta humedad, con valores que tocan el 90%, podría hacer que el ambiente se sienta pesado. Desde la salida del sol a las 07:52 y hasta su puesta a las 19:26, habrá margen para disfrutar un día, aunque con paraguas a mano, ya que las nubes podrían decidir compartir su contenido en cualquier momento.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y posibilidad de lluvia

El día en L’Hospitalet de Llobregat empieza con un ambiente cargado, donde nubes grises se acumulan en el cielo, anticipando una jornada de inestabilidad. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados, mientras la posibilidad de lluvias se eleva, llegando hasta un 80%. El viento soplará desde el este a velocidades moderadas, generando una sensación de frescura súbita.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más severas, con un 90% de probabilidad de lluvia y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h. La sensación térmica puede descender, haciendo que la jornada se sienta más fría de lo esperado. Es un día para llevar paraguas y estar preparado para cualquier sorpresita de la naturaleza.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 20°C y el cielo se presenta parcialmente nublado. Las nubes no darán tregua, ya que hay una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 90% durante la madrugada y se mantendrá en la tarde-noche. Además, la humedad será notable, oscilando entre el 70% y el 90%, lo que proporcionará una sensación térmica que podría llegar hasta los 25°C.

A medida que avancen las horas, el viento soplará suave del noreste a 5 km/h, evitando que la jornada se sienta demasiado pesada. Con un total de aproximadamente 11 horas de luz, el sol saldrá a las 07:52 y se ocultará a las 19:26, aunque las precipitaciones serán protagonistas durante gran parte del día.

Cielo parcialmente nublado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo en la ciudad se presenta con temperaturas agradables, con máximas que alcanzan los 26 grados y mínimas alrededor de 18. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que a lo largo de la tarde se espera una ligera variabilidad, con posibilidad de alguna lluvia esporádica, aunque sin grandes sobresaltos. El viento, con rachas suaves, no representa un inconveniente para las actividades al aire libre.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por los parques locales o simplemente relajarse en una terraza, aprovechando el ambiente tranquilo que se presenta. La jornada invita a realizar actividades cotidianas sin prisas, disfrutando de los pequeños momentos en compañía.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET