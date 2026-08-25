Cientos de ceutíes salen a la calle al grito de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» y «¡Ceuta no es un CETI!»

La indignación de los ceutíes con la gestión de la invasión migratoria volvió a hacerse patente al salir a la calle este martes en una protesta multitudinaria frente al Hotel Ulises, donde se aloja el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente de la coordinación del mando único en Ceuta. Los manifestantes corearon consignas contundentes contra el jefe del Ejecutivo, entre ellas «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» y «¡Ceuta no es un CETI!», además de gritos de «¡Expulsión!» e «¡Invasión!» dirigidos a reclamar una respuesta más contundente frente a la avalancha de inmigrantes ilegales que continúa afectando a la ciudad.

La protesta llega después de que este martes se filtrara el borrador de un Real Decreto que detalla los espacios que el Estado pretende habilitar para este fin, entre ellos polideportivos y el Hospital Militar, lo que ha sido la gota que ha colmado la paciencia de una ciudadanía que se ha echado a la calle en una movilización que continúa activa.

Los ceutíes ya no dan más. El propio delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano reconoció públicamente que la ciudad autónoma «todavía no ha recuperado la normalidad» tras la entrada masiva de miles de inmigrantes registrada en las últimas semanas. El delegado del Gobierno, sin embargo, rechazó de forma tajante la posibilidad de presentar su dimisión, alegando que hacerlo en el contexto actual sería «una absoluta irresponsabilidad y cobardía».

La coincidencia entre la concentración vecinal y la presencia del delegado en el Hotel Ulises ha exacerbado el reproche directo de los manifestantes hacia la principal representación del Gobierno central en la ciudad, mostrando el hartazgo de los ceutíes con la gestión de la crisis migratoria y con la falta de respuestas contundentes por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.