Las expertas en limpieza coinciden: para blanquear las toallas percudidas y dejarlas suaves puedes usar jabón, pero el oxígeno activo permite una limpieza más profunda

Las toallas son uno de esos textiles que utilizamos a diario y que, con el paso del tiempo, pueden perder buena parte de su aspecto y textura original. Aunque las lavemos con frecuencia, es habitual que empiecen a adquirir un tono amarillento, grisáceo o apagado. También pueden aparecer manchas difíciles, zonas más oscuras y una sensación de aspereza que hace que ya no resulten tan agradables al salir de la ducha o al secarnos las manos. Sin embargo, el problema no siempre está relacionado con una falta de limpieza.

Las toallas están en contacto constante con la humedad, restos de productos cosméticos, sudor, aceites naturales de la piel y, en algunos casos, restos de detergente o suavizante. Todo ello termina acumulándose entre las fibras del tejido y provocar ese aspecto que muchas personas describen como «percudido». Afortunadamente, para recuperar unas toallas blancas no es necesario recurrir a productos especialmente agresivos. El oxígeno activo puede convertirse en nuestro mejor aliado para actuar sobre la suciedad acumulada y dejar las toallas como nuevas.

El mejor truco casero para blanquear las toallas

Según advierten las expertas en limpieza del hogar, muchas veces el problema no está tanto en la suciedad como en el exceso de detergente y suavizante. Creemos erróneamente que es necesario utilizar detergente en cantidades excesivas para una mejor limpieza; sin embargo, cuando quedan restos en las fibras porque el aclarado no consigue eliminarlos completamente, el tejido adquiere una apariencia apagada. En cuanto al suavizante, aunque proporciona una sensación agradable al tacto y un perfume característico, su uso puede dejar una película sobre las fibras y afectar a su capacidad para absorber agua.

Por este motivo, cuando unas toallas empiezan a verse envejecidas, lo mejor es recurrir al oxígeno activo, que se utiliza habitualmente como blanqueador sin cloro y quitamanchas. Aunque no se trata de una solución mágica, puede ser muy útil para una limpieza en profundidad. Una de las formas más habituales de utilizarlo consiste en realizar un remojo previo antes de meter las toallas en la lavadora.

Lo primero es separar las toallas blancas de las de colores. Aunque algunos productos de oxígeno activo son aptos para prendas de color, hay que comprobar siempre las instrucciones del fabricante. No todos los productos tienen la misma concentración ni están diseñados para los mismos tejidos. Luego, se prepara un barreño con agua templada y se añade el oxígeno activo. Como referencia, cuando se utiliza en formato polvo, lo ideal es agregar dos o tres cucharadas por cada cuatro o cinco litros de agua. Las toallas pueden permanecer en remojo durante aproximadamente una o dos horas, tiempo suficiente para que el oxígeno activo actúe sobre la suciedad y los residuos acumulados. Una vez transcurrido ese tiempo, se escurren y se meten en la lavadora.

Después del lavado, llega otro paso fundamental: el secado. Para evitar que las toallas adquieran mal olor, es fundamental sacarlas de la lavadora cuanto antes. Luego, sólo debemos extenderlas y dejarlas secar en una habitación con suficiente ventilación. En exteriores, la luz solar puede ayudar a mantener el aspecto de los textiles blancos, aunque una exposición excesiva y continuada también puede deteriorar los tejidos.

¿Por qué quedan ásperas?

Más allá del color, las toallas también pierden la suavidad que tenían cuando eran nuevas, y la dureza del agua es una de las causas más habituales. Cuando contiene una gran cantidad de minerales, estos pueden depositarse progresivamente sobre las fibras textiles. El resultado puede ser una toalla que se siente más rígida y menos agradable.

El exceso de detergente también puede hacer que queden residuos sobre el tejido. Por eso es importante ajustar la dosis a la cantidad de ropa, el nivel de suciedad y las indicaciones del fabricante. Además, las toallas necesitan espacio suficiente dentro de la lavadora.

¿Con qué frecuencia hay que lavarlas?

Según las recomendaciones recogidas por Consumer Reports, las toallas se pueden utilizarse varias veces antes de lavarlas, siempre que se sequen correctamente después de cada uso y se mantengan en unas condiciones higiénicas adecuadas. Como referencia, se suele aconsejar lavarlas después de tres o cuatro usos. Esta frecuencia se refiere al número de usos y no necesariamente a días.

La forma en la que se secan las toallas también influye en la rapidez con la que pueden proliferar los microorganismos. Cuando una toalla permanece húmeda y amontonada, especialmente en un lugar con poca ventilación, tarda más en secarse y puede acabar acumulando malos olores.

En el caso de las toallas de mano que utilizan varias personas, la frecuencia de lavado puede ser mayor, ya que entran en contacto con diferentes manos y pueden acumular humedad y microorganismos con mayor rapidez. El estado de salud también es un factor que conviene tener en cuenta. Cuando una persona está enferma, especialmente si presenta una infección contagiosa, es recomendable extremar las medidas de higiene y lavar las toallas con mayor frecuencia.