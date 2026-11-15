Por qué Rodri no juega con España el partido frente a Inglaterra en la Liga de Naciones

Rodri Hernández no fue convocado por Luis de la Fuente en este parón internacional por una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. El centrocampista español se marchó lesionado en el partido de Champions League disputado frente al Aston Villa el 3 de noviembre.

El galardonado como mejor jugador del Mundial 2026 estará hasta principios de diciembre de baja, perdiéndose este compromiso internacional con su selección. España se juega el liderato ante Inglaterra este domingo sin una de sus piezas claves, como ya lo hizo el pasado jueves ante la República Checa.

Luis de la Fuente salió ante los checos con un doble pivote formado por Fabián y Zubimendi, y firmó una victoria que les pone de cara a la disputa por el primer puesto ante los británicos. A los españoles les vale con un empate para pasar como primeros, mientras que Inglaterra necesita la victoria.

Está previsto que Rodri se pierda tres partidos más con el FC Barcelona, que se suman a su ausencia en el último partido de liga frente al Atlético de Madrid. No estará en el regreso de la competición nacional ante el Villarreal ni en la siguiente jornada ante el Deportivo. Tampoco viajará a Bakú para el encuentro del club español frente al Sabah FK, en la jornada número cinco de la fase de grupos de la Champions League. Flick pierde a uno de sus mejores jugadores en un tramo clave de la temporada.

Su regreso con la selección está previsto para la próxima fecha de la Liga de Naciones, en marzo de 2027. Allí, la Selección Española disputará los cuartos de final de la competición y podrá contar con el mediocentro madrileño. Luis de la Fuente deberá encontrar una alternativa a Rodri en la plantilla convocada para este parón.