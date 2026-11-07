La baja de Rodri deja al Barcelona sin un equilibrio de oro en el Metropolitano y con una incógnita 

La baja de Rodri es una ausencia muy dolorosa para el Barcelona este domingo en el Metropolitano. Los de Hansi Flick deberán defender el liderato contra el Atlético de Madrid en un partido de máxima intensidad y en territorio hostil. El equilibrio que le ha aportado el centrocampista español al equipo blaugrana desde su llegada en verano ha sido capital y era necesario, sobre todo para partidos como estos. No lo tendrá y el técnico alemán tiene ahora una gran incógnita con su sustituto.

Rodri aterrizó en verano en Barcelona como uno de los grandes fichajes del verano. El cuadro blaugrana se lo quitó al Real Madrid y reforzó su centro del campo con un Balón de Oro. Un jugador que demostró en el pasado Mundial con España que puede seguir siendo el mejor en su posición.

Se incorporó a las órdenes de Flick tras superar una lesión y no fue titular hasta la cuarta jornada de Liga en Mestalla contra el Valencia. A partir de ahí, lo ha jugado casi todo en el Barcelona. Fue titular en ocho partidos consecutivos hasta su extraño descanso en París. De esos ocho encuentros, jugó más de 80 minutos en cinco de ellos.

La baja de Rodri y su lesión muscular

Luego llegó el descanso en París, con media hora de juego final. Y posteriormente volvió a jugar 90 minutos contra el Real Madrid y el Alavés. Hasta su lesión contra el Aston Villa. Flick lo ha exprimido todo lo que ha podido porque con él sabe que su equipo juega mejor y tiene un equilibrio más poderoso.

El Barcelona necesitaba a Rodri para partidos como los del Metropolitano. No jugó en París de inicio en una salida muy complicada y ahora tampoco podrá estar contra el Atlético. Esta vez por lesión. Ante los de Simeone ya se vio el curso pasado; Flick necesitaba a un jugador de estas características.

Sin el mejor mediocentro del mundo, Hansi Flick pierde en el Metropolitano un equilibrio de oro para intentar contrarrestar la intensidad del Atlético y hacer más fuerte a su defensa ante las carreras del rival a la espalda de sus zagueros.

La gran incógnita de Flick para buscar el recambio de Rodri

Pero ahora Hansi Flick tiene una gran incógnita. ¿Quién será el sustituto de Rodri en el Metropolitano? En París fue titular Bernal y el pasado martes, volvió a ser Marc el que entró por Rodri tras su lesión. Todo hace indicar que puede ser él, pero también está De Jong completamente recuperado y con rodaje para hacer esa función. Una mala decisión en esta posición podría condenar al Barcelona en un escenario de máxima exigencia.

«Frenkie puede jugar en varias posiciones, no solo como ‘6’. Son similares. Frenkie tiene más experiencia, pero con balón los dos tienen confianza y convicción. Bernal lo ha hecho muy bien y sabe en qué zona debe estar. Estoy muy contento con él, pero también que haya vuelto Frenkie. Tenemos que buscar el once titular adecuado, tenemos tiempo para tomar la decisión», añadió el alemán», señaló Hansi Flick sobre el posible recambio de Rodri. Tampoco hay que descartar que pueda poner a Eric en esa posición, como ya hizo en muchos partidos del curso pasado. Pero sería una gran sorpresa de inicio.