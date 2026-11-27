La política española es nuestro espejo. Los políticos no llegan de otro planeta en una nave. Reflejan lo que votamos, pero también lo que aplaudimos, lo que nos creemos y lo que estamos dispuestos a tragar. Si queremos políticos elevados, fiables y con principios, tendremos que serlo nosotros primero. ¿Lo somos? Esta semana nos han puesto el examen una vez más.

En el debate a cuatro, Feijóo le reprochó a Ada Colau que, mientras Sánchez salía de Paiporta, ella se quedara calladita. Callada, sin reacción, mientras su socio se marchaba. Lo entendimos todos, Colau también. Pero el presidente lo convirtió en directo en un caso de machismo severísimo, y a la mañana siguiente el Gobierno y sus medios afines ya habían fabricado el relato pre electoral, el enésimo puñal, el del monstruo de la peli cuando revive en la penúltima escena: que Feijóo había mandado callar a Colau y, de paso, a todas las mujeres de España.

No es verdad. La frase está grabada, con su contexto, al alcance de cualquiera con un móvil y 30 segundos libres. Y aun así la han lanzado, la han amplificado y la han defendido ministros como Mónica García, psicopáticamente, sin pestañear, Ana Redondo, Ángel Víctor Torres, Oscar López, Pablo Bustinduy… caterva de manipuladores de brocha gorda.

Pero el bulo me interesa menos que quien se lo queda. Una parte del electorado lo acepta y lo difunde a sabiendas. Se sienten listos, como quien hace un regate: «ya sé que es mentira, pero la uso porque le hace daño al otro». No calibran lo que están comprando. «Cuidado con lo que deseas…», escribió Wilde: «En este mundo sólo hay dos tragedias: una, no conseguir lo que uno quiere; la otra, conseguirlo. La última es mucho peor». El abanico de Lady Windermere.

Aplaudir un engaño evidente porque perjudica al adversario no es quedarse con una anécdota inofensiva. Es validar una cultura política que trata al ciudadano como un peón instrumentalizable y que ha convertido la mentira en una herramienta de trabajo más, como el atril o el teleprompter. Y lo que hoy se usa contra el rival, mañana se usará contra ti, con la misma soltura y el mismo desembarazo.

Esto no es un desliz de campaña. Es un Gobierno que manipula de forma descarada, sistemática y bastante perversa, y al que muchos españoles premian precisamente por hacerlo bien.

Hannah Arendt advirtió en su ensayo Verdad y política que el mayor triunfo de la manipulación no es que la gente crea una mentira, sino que deje de importarle la diferencia entre lo verdadero y lo falso.

Esa es nuestra banalidad: creernos ganadores por haber detectado la mentira mientras la aceptamos. El domingo elegimos algo más que un gobierno. Elegimos quiénes somos.