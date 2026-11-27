El momento cumbre del debate fue hacia las 22:44. Cuando habían dejado atrás el bloque de vivienda y se adentraban en el de la economía. A raíz de la subida de precios, Feijóo le soltó a Pedro Sánchez: «¿Usted conoce la pizzería Luna Rossa, verdad? ¿Sabe en qué calle está? Dice usted que la pizza es, perdóneme, cojonuda. ¿Sabe cuánto ha subido desde que usted gobierna? Un 43%, exactamente un 45%».

El líder del PP aludía con estas palabras a un tuit del propio Sánchez de diciembre del 2010. Cuando era apenas un diputado raso del PSOE y ocho años antes de que llegara a La Moncloa. «Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda», recomendó en esa ocasión.

Es una frase que le ha perseguido desde entonces —yo la volví a ver el otro día en las redes— porque el establecimiento de la calle San Bernardo, en pleno Madrid histórico, estaba cerca de la sauna Adán, propiedad de su suegro. El candidato del PSOE, en su línea, no movió un músculo. A Abascal casi se le escapa la risa. Mientras que Colau se mordió los labios.

Alberto Nuñez Feijóo dejó atrás, como ya hizo en el debate de la semana pasada, la fama de blando que le perseguía desde Galicia. Fue como un puñetazo —verbal, se entiende— en el estómago. Tampoco fue el único. De lo mejor de ayer fueron los zascas del líder del PP. Eran certeros, breves y contundentes. Generalmente, a la mandíbula del rival. Santiago Abascal tampoco se anduvo por las ramas.

El líder del PP empezó recordando los dos tuits casi idénticos sobre vivienda con tres años de diferencia. El de julio del 2023, antes de las anteriores elecciones: «La vivienda será la gran causa nacional de la próxima legislatura». Y el de este mes: «La vivienda va a ser nuestra gran prioridad la próxima legislatura». Luego esbozó su teoría de que el presidente del Gobierno en funciones no había convocado elecciones por Maricarmen, sino para «parar los sumarios judiciales que le están investigando».

Con Colau tampoco se cortó un pelo. Al contrario. La ex alcaldesa de Barcelona le reprochó que quisiera gobernar con Vox y replicó: «¿Y usted puede gobernar con el Partido Socialista?». «Ocho años lleva usted con este señor y a mí me dice que tiene que venir el Gobierno progresista», insistió más tarde.

También recuperó las palabras de Diana Morant en las que la ministra —de Universidades nada menos— manifestó que se merecía «cuatro bofetadas». Más tarde volvió a la carga con la cabeza de lista del Frente Amplio: «¿Le han pasado los apuntes del señor Sánchez?». Porque, en efecto, ambos iban al unísono. «Cuando yo llegué, el problema de la vivienda en Galicia era el 16 y cuando me fui era el 34», concluyó.

Feijóo ayer zanjó muchas dudas.