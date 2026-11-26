Ha causado indisumulado terror en la izquierda —y una notable sensación de orfandad en la Redacción de OKDIARIO, todo hay que decirlo— el anuncio del presidente del Gobierno a El País de que Eduardo Inda será el nuevo director de Informativos en RTVE si el PP de Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo de Vox, alcanza la presidencia del Gobierno. Es lógico el temor de la izquierda, pues está a un paso de quedarse sin su mayor terminal mediática. Cuentan que algunos de los más ilustres referentes sanchistas de la radio y televisión pública andan estos días fuera de sí y que su presidente, José Pablo López, ha hecho acopio de todas las bolsitas de tila que va encontrando a su paso, hasta el punto de que le han advertido que no es bueno ingerir tantas dosis si se tiene la tensión baja. Pero como ha oído al presidente, anda el hombre en un sinvivir, frecuentando los lavabos, que ya se sabe que la tila tiene efectos diuréticos. Cuentan los próximos que lleva colgado al teléfono como un poseso intentando averiguar «si lo de Inda es cierto». A ti te lo vamos a decir, José Pablo.

La obsesión de Sánchez con Eduardo Inda se parece a la de Bram Stoker, el autor de Drácula, que murió señalando un rincón oscuro de su habitación y repitiendo «¡Strigoi!», «¡Strigoi!» (vampiro en rumano). Los veía por todas las esquinas. Inda es el «Strigoi» de Pedro Sánchez y, sinceramente, no deseamos en absoluto que su final político se parezca al del autor irlandés, porque se sufre mucho. A sus huestes progresistas vamos a tratar de tranquilizarlas. Vaya o no vaya Inda a la dirección de Informativos, si se va Sánchez de Moncloa, en la dirección de RTVE van a tener que repetir aquello de «Aparta, Drácula, que llevo escapulario». O, en su defecto, recurrir a las ristras de ajos. No falla. Por cierto, en la Redacción de OKDIARIO, pasado el susto, nos estamos partiendo de risa.