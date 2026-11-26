Resulta reconfortante e indiciario del punto de inflexión que está punto de experimentar la imagen internacional de España, tras años de régimen sanchista, que un profesional como Pablo Hernández de Cos, insigne economista y gobernador del Banco de España hasta que Pedro Sánchez asaltó el Instituto Emisor, vaya a ser el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), un cargo de enorme trascendencia y relevancia, pues no en vano el BCE es la segunda institución monetaria más importante del mundo. De modo que Hernández de Cos sustituirá a la francesa Christine Lagarde a partir del 7 de febrero del próximo año, justo cuando el nuevo Gobierno de España arranque y, cabe esperar, sin la presencia ya en Moncloa de Pedro Sánchez.

Hernández de Cos será el primer español al frente de la institución supervisora en los más de treinta años de existencia del Eurosistema y el quinto presidente de su historia. Su camino hacia el puesto más alto del organismo no ha sido sencillo, pero su intachable trayectoria profesional, su solvencia, rigor y autonomía —de la que hizo gala en pleno gobierno socialista— le han hecho depositario de la confianza de las grandes democracias del euro. Y es que Hernández de Cos no es, ni muchísimo menos, uno de esos paracaidistas que Sánchez pretendía colar en los organismos internacionales, de forma que hasta el propio Gobierno que aceleró su salida del Banco de España ha tenido que rendirse a la unanimidad comunitaria.

Hernández de Cos ha contado con el apoyo de Francia y Alemania, piezas clave para conseguir que el español llegara a la presidencia. Junto al exgobernador del Banco de España, estarán el alemán Markus Brunnermeier, como economista jefe, y el francés Laurence Boone, como responsable de mercados del BCE. En suma, que España gana en Europa de la mano de la excelencia técnica y de la probada capacidad profesional de un economista de prestigio indiscutible. Y tomará posesión de su cargo cuando, probablemente, Pedro Sánchez esté deshaciendo las maletas en su nuevo domicilio. Toda una señal.