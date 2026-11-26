Ahora que se ha consumado la mayor traición a la Constitución que hemos vivido en nuestra historia reciente, a causa de la impunidad definitiva que han conseguido Carles Puigdemont y sus aliados de la intentona golpista, no está de más recordar que hubo un momento en el que Salvador Illa parecía querer defender la Carta Magna.

La traición de los socialistas para mantenerse en el poder duele aún más en Cataluña, porque el PSC decía que quería frenar lo que calificaba de ataque a la buena convivencia entre catalanes y a nuestro sistema legal. Al final, la dirección del PSC ha terminado convirtiéndose en parte del bloque de la sedición —o, mejor dicho, rebelión—.

Hubo un momento, en los años de plomo del procés, en el que Salvador Illa —entonces secretario de Organización del PSC— se reunía en petit comité con grupos de activistas constitucionalistas para tranquilizarles y asegurarles que los socialistas siempre estarían enfrente de la intentona de Puigdemont y Junqueras.

Sus palabras eran un bálsamo en un momento de máxima agitación y, a pesar de que los socialistas catalanes ya tenían una larga historia de cambios de chaqueta, muchos quisimos creer que, ante una situación tan grave e inaudita como la de querer romper España para convertir a millones de catalanes en extranjeros en su propia tierra, el PSC estaría en el lado correcto de la historia.

Cuando Illa acudió, a título particular, pero siendo evidente que el partido estaba detrás, a la gigantesca manifestación del 8 de octubre de 2017 en Barcelona, parecía que el PSC iba en serio. Y cuando el entonces primer secretario socialista, Miquel Iceta, encabezó la multitudinaria marcha del 29 de octubre, esta sensación se confirmó.

Fue un espejismo, porque en cuanto Pedro Sánchez necesitó los votos de los golpistas secesionistas para sacar adelante la moción de censura, el PSC cambió de postura en un santiamén. Y desde aquel momento, todo fue cuesta abajo, hasta demostrar que nos había vuelto a tomar el pelo. Gente sabia, como el ex diputado de Ciudadanos Antonio Robles, ya había avisado de que de los socialistas no te puedes fiar nunca. La experiencia es mucho más que un grado y volvió a acertar.

A la cúpula del PSC no le importó que durante el procés docenas de sedes de su partido fueran vandalizadas por radicales separatistas. Que muchos militantes suyos fueran amenazados, tanto en las redes como en persona, tampoco hizo mella en su ánimo.

Ni siquiera el aluvión de insultos homófobos que Miquel Iceta recibía a diario en las redes separatistas. Cuando se trata de tocar poder, la dignidad desaparece de las filas socialistas. Todo aquello que decían defender, todos los principios que proclamaban y todas las líneas rojas que aseguraban que no traspasarían acabaron diluyéndose en cuanto el poder se convirtió en la prioridad.

Una vez consolidado el cambio de bando, el PSC decidió que lo más conveniente era sustituir a Junts como heredero del pujolismo. Y quisieron olvidar que Jordi Pujol se dedicó durante años a llamar traidores y a perseguir a dirigentes socialistas como Raimon Obiols o Josep Maria Sala.

El PSC primero fichó a los restos de Unió Democràtica, con Ramon Espadaler y Albert Batlle a la cabeza; luego reivindicaron la figura de Pujol y se dedicaron a fichar en el Govern a todo tipo de exconvergentes.

Una operación de reciclaje político que evidencia hasta qué punto el PSC ha ido abandonando su antiguo discurso para abrazar las tesis y las formas de quienes antes decía combatir. El objetivo parece claro: ocupar el espacio que dejó Convergència, heredar su estructura de poder y competir por el mismo electorado, aunque para ello haya que renunciar a buena parte de las promesas que un día hicieron a los constitucionalistas.

Cuando Puigdemont vuelva a Cataluña el primero que estará en la comitiva de recepción y blanqueamiento será Salvador Illa. Porque quién es traidor una vez, lo será siempre.