La inexplicable gestión de Flick con los minutos de Rodri que ha derivado en una lesión

La gestión de Hansi Flick con la carga de minutos de Rodri en el Barcelona estaba siendo muy cuestionada durante la última semana, sin saber que esto derivaría en una lesión del jugador, por la cual le obligará a estar de baja para el importante partido de Liga contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Nadie entiende por qué Hansi Flick decidió dejar en el banquillo a Rodri en el inicio de partido ante el PSG en la Champions en París y, en cambio, el día contra el Alavés en el Camp Nou, con el partido sentenciado (4-0 al descanso), le dejó los 90 minutos sobre el campo. Para luego volver a ser titular ante el Aston Villa, teniendo ese importante partido contra el Atlético de Madrid cinco días después.

Esta gestión de minutos de Hansi Flick ha derivado en una lesión de Rodri en su bíceps femoral que le obliga a parar durante un mes aproximadamente. Se perderá el partido contra el Atlético de Madrid este domingo y tampoco podrá ir concentrado con la selección española. Después del parón, también podría perderse los partidos contra Villarreal, Sabah o Deportivo, dependiendo de su evolución.

La gestión con la carga de minutos de Rodri

Rodri acumula 945 minutos a estas alturas de la temporada con el Barcelona, más lo sumado con la selección española (256 minutos). Es decir, más de 1.000 minutos en sus piernas para un jugador que el año pasado se perdió mucha parte de la temporada tras superar una grave lesión con el City. Incluso perdiéndose el primer partido de Liga por lesión y jugando menos de 30 minutos en los dos siguientes compromisos con el Barça.

Dadas estas circunstancias y entendiendo cómo funciona a día de hoy el fútbol de élite, con tantísimos partidos, es normal que la lesión de Rodri se haya producido en este momento. Las críticas hacia Hansi Flick van por el lado de que el día del Alavés, con 4-0 al descanso, no es normal que el mediocentro español jugase los 90 minutos. Y que pocos días después fuese titular contra el Aston Villa.

Por ello, nadie entiende la suplencia de Rodri en París el pasado 20 de octubre cuando, después de ese partido, lo ha jugado todo como titular. Y también antes. Jugó los 90 minutos ante Betis y Galatasaray, más 71′ contra el Getafe después del parón de selecciones. ¿Por qué solamente descansó en ese partido contra el PSG? ¿Por qué no descansó en algunos partidos que ya estaban sentenciados? Son muchas preguntas, pero la única respuesta hasta el momento es que el Barça pierde a Rodri, una pieza fundamental en el nuevo equipo de Flick.