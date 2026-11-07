Eric García se apunta al Atlético de Madrid – Barcelona con el liderato en juego

Eric García y Christensen han entrenado en la mañana de este sábado junto al resto del grupo en el último entrenamiento previo del Barcelona sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del duelo liguero contra el Atlético de Madrid con el liderato en juego. Por lo tanto, los dos defensas se apuntan al partido y tienen todas las papeletas para entrar en la convocatoria y viajar a la capital de España este domingo.

Recupera Hansi Flick a dos defensas importantes dentro de su plantilla para un partido clave por el liderato de la Liga contra el Atlético de Madrid. Vuelven Eric García y Christensen, ambos ya recuperados de sus lesiones. El defensa español puede hacer de central y lateral, y la temporada pasada fue clave para el equipo. Cayó lesionado en el partido ante el Betis. El danés se lesionó en Sevilla antes del anterior parón de selecciones.

Un entrenamiento del Barcelona donde estuvieron presentes los canteranos Ebrima Tunkara, Àlex Campos, Hamza Abdelkarim y Max Bonfill. Los que siguen siendo baja por lesión son Rodrigo Hernández. Xavi Espart, Dani Olmo, Roony y Koundé. El caso del francés es muy extraño, ya que se dijo que podría estar recuperado para el Clásico y ya han pasado dos semanas desde aquel encuentro. Bajas importantes para el cuadro blaugrana.

Un partido importante para el Barcelona, que no quiere perder el liderato de la Liga tras perder hace dos semanas el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou. Otra derrota ante otro de los candidatos, como es el Atlético de Madrid, dejaría al cuadro de Flick en una situación muy diferente en la Liga respecto al inicio de campaña.