Koundé y Eric García entrenan al margen y no llegan para el duelo frente al Aston Villa

Jules Koundé y Eric García están descartados para volver a jugar con el Barcelona este martes en el duelo de Champions que tienen los de Hansi Flick en el Camp Nou contra el Aston Villa. Por lo tanto, el técnico alemán no recupera ningún efectivo para este partido europeo. Christensen tampoco entrenó con el grupo este lunes.

El Barcelona se ha ejercitado este lunes sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la última sesión previa al partido que jugarán este martes en el Camp Nou contra el Aston Villa con motivo de la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions League.

Malas noticias para Hansi Flick porque no recupera a ninguno de los efectivos lesionados que tiene en defensa. El pasado domingo, Christensen comenzó a realizar una parte del entreno con el grupo. Pero este lunes no ha saltado con el resto sobre el césped, así que está descartado. También están descartados para este partido Koundé y Eric García. A los dos se les vio entrenar al margen del grupo con el objetivo de intentar llegar al partido del próximo domingo en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Siguen lesionados en el Barcelona, y por lo tanto son baja para el partido de Champions contra el Aston Villa, Dani Olmo, Roony, Christensen, Xavi Espart, Eric García y Koundé. Bajas importantes para el equipo culé, sobre todo en defensa. Contra el Alavés en Liga, Hansi Flick tuvo que alinear a De Jong como central y a Fariñas, en su debut, como lateral.