El Barcelona comienza a recuperar efectivos en defensa: Christensen vuelve a los entrenamientos

Andreas Christensen ha vuelto a realizar una parte del entrenamiento del Barcelona con el grupo y su vuelta a los terrenos de juego está más cerca. El central danés lleva más de un mes lesionado y podría ser uno de los primeros defensas que recupere Hansi Flick en los próximos partidos para empezar a apagar la plaga en esa parcela.

El Barcelona comienza a recuperar efectivos en defensa. Tiene lesionados en esta parcela a Koundé, Eric García, Xavi Espart y Christensen. Contra el Alavés, en una victoria holgada, tuvo que debutar Fariñas en el lateral y De Jong hizo de central.

El primero en recuperarse puede ser Christensen, que ha vuelto a entrenar con el grupo este domingo en la sesión de recuperación del Barcelona en su Ciudad Deportiva. Ha realizado una parte de la sesión con el resto del equipo en el entrenamiento matinal de este domingo. También han participado en el entrenamiento cuatro futbolistas del Barça Atlètic: Àlex Campos, Guillem Víctor, Ebrima Tunkara y Hamza Abdelkarim.

Más de un mes lleva sin jugar Christensen, desde que se lesionara el pasado 19 de septiembre en Sevilla justo antes del anterior parón de selecciones. Hasta ese momento era titular en el centro de la defensa culé. Un jugador importante para Hansi Flick, que veremos si puede volver antes del próximo parón. El Barcelona realizará la última sesión previa al partido contra el Aston Villa este lunes a las 11:00. A la 13:00, Hansi Flick y Gordon comparecerán ante los medios de comunicación en sala de prensa.