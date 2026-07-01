El Barcelona hace oficial la renovación de Christensen hasta 2028

Andreas Christensen seguirá en el Barcelona. El central danés firma por dos temporadas más y amplía su contrato con la entidad azulgrana hasta junio de 2028. Una nueva vinculación en la que el futbolista, a cambio de seguir en el Camp Nou, se rebaja una parte de su sueldo para así también ayudar al Barça a aligerar la masa salarial de la plantilla. Eso sí, el defensa se guarda la posibilidad de salir el próximo verano sin ninguna cláusula.

Con 30 años, Christensen no tuvo un buen final de temporada. Se rompió el ligamento cruzado a finales de año y eso le dejó sin jugar hasta la última jornada de Liga, disputada en Mestalla el 23 de mayo, poniendo fin a una ausencia de 158 días. Un palo muy duro que le impidió ser atractivo en el mercado, por lo que decidió seguir en el Barcelona a pesar de que Hansi Flick no plantea darle un rol importante. Jugará su quinta campaña después de llegar al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Chelsea.

Christensen deja en el aire el futuro de Araujo en el Barcelona

En sus primeras cuatro temporadas como azulgrana, el central ha disputado un total de 98 partidos oficiales con un palmarés de tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. A raíz de dicha decisión, muchas miradas van a Araujo en una plantilla que ha confirmado que cuenta con Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y ahora Christensen. Aunque el uruguayo tiene contrato hasta 2031, el Barcelona no descarta hacer caja con él.

El danés tendrá su oportunidad la próxima temporada, lo que le abriría la puerta dentro de un año siguiendo la misma fórmula que se hizo con Íñigo Martínez. Después de confirmar la salida de Ansu Fati, el Barcelona ha empezado a trabajar la confección de la plantilla con la apuesta de Christensen.