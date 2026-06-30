El Barcelona vende a Ansu Fati por 11 millones de euros al Mónaco

Ansu Fati ya no es jugador del Barcelona a todos los efectos. Lo es del Mónaco. El conjunto del Principado, que juega en el fútbol francés, ha pagado 11 millones de euros por el delantero español, en su momento una de las promesas de nuestro fútbol. Ansu Fati ya militó el año pasado en el Mónaco, pero lo hizo en calidad de cedido. Ahora paga 11 millones para hacerse con sus servicios al 100%.

Con este movimiento se cumple así el deseo del jugador, que sabía que en el Barcelona hace mucho tiempo que no tenía hueco y sí estaba feliz en Mónaco, donde esta última temporada ha jugado 30 partidos, marcando 12 goles. El Barcelona, eso sí, se guarda un porcentaje de una posible venta en el futuro de este jugador.

Canterano del Barcelona, Ansu Fati fue durante algunos años una de las grandes promesas del fútbol español. Llegó a ser internacional con España e incluso fue convocado por Luis Enrique para el Mundial de Qatar, aunque aquella llamada acabó con polémica.

Desde entonces, Ansu Fati bajó su nivel y su importancia en el Barcelona, presionado por ser llamado a sustituir a Messi. Se lesionó de gravedad, su operación fue mal y poco a poco fue desapareciendo de las alineaciones del Barcelona. Sin hueco en el conjunto culé, fue cedido al Mónaco el año pasado. Ahora este club paga 11 millones por Ansu Fati.

«El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Ansu Fati por su compromiso, su dedicación y su aportación durante todos estos años defendiendo la camiseta azulgrana, y le desea mucha suerte y muchos éxitos, tanto en el ámbito personal como profesional, de cara al futuro», expresa el Barça en un comunicado.