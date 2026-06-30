El Barcelona se ve abocado a regalar a Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen saldrá nuevamente este verano del Barça. Su salida al Girona no fue especialmente fácil, más allá de lesiones y un doloroso descenso en su cuenta. El alemán regresa y en el club tienen claro que no cuentan con él tras el fichaje de Joan García. No contaban con él el pasado año y tampoco lo harán éste, algo que tiene plenamente asumido el portero germano, aunque no tiene intención alguna de ponérselo fácil a los culés.

A sus 34 años, Ter Stegen aún tiene esta y otra temporada más firmada con el Barça. La última renovación del germano le llevó a ampliar hasta 2028, por lo que de no actuar y mover su salida, el portero estaría otros dos años más en el club cobrando no precisamente poco. Es esto último uno de los escollos para encontrar destino.

Por el momento, el único que ha mostrado un interés real y que además despierta curiosidad en Ter Stegen es el Ajax, que recientemente ha fichado para su banquillo al español Míchel, precisamente el técnico que le pidió este pasado mes de enero en el Girona.

El Ajax necesita de un portero para este nuevo curso y Míchel ha sugerido nuevamente el nombre de Ter Stegen, con el beneplácito del portero y bajo la dirección deportiva de otro viejo conocido, Jordi Cruyff. Así, Barça y Ajax ya se encuentran negociando una cesión, que no traspaso, para resolver cuanto antes la situación del alemán. Y aquí el tema no está en el interés o no de todos los actores, con todos de acuerdo en la operación, sino en el salario del veterano portero.

Ter Stegen percibe uno de los salarios más elevados de la plantilla del Barça, fruto de los años en el club, los éxitos y de ser uno de los capitanes de la entidad. Pero ese salario es prohibitivo ya no solamente para el Barcelona, sino para prácticamente todos los clubes que se puedan interesar en él en estos momentos. El Ajax no es una excepción y es por eso por lo que en estas negociaciones por su cesión están ofreciendo absorber un porcentaje mínimo de su salario, dejando el resto por pagar a los culés.

Al igual que la pasada temporada con el Girona, el Ajax ofrece pagar un 10% o 15% del salario de Ter Stegen, dejando entre un 90% o 85% a pagar para el Barça, un auténtico regalo para el club holandés se mire por donde se mire. Es cierto que en estos momentos se encuentra lesionado, pero la operación sería muy ventajosa para el conjunto neerlandés, que contaría con un portero sumamente contrastado para su portería a un bajo coste.

En cualquier caso, el pasado año no fue una temporada sencilla para el Ajax, que está en plena transformación tras quedar en quinto lugar en la Eredivisie. De hecho, no estarán ni en Champions ni en Europa League y tendrán que pasar tres rondas previas clasificatorias para estar en la Conference. De ahí vienen las prisas de los holandeses para cerrar cuanto antes a su portero, un Ter Stegen que, de cuajar la operación, estaría de nuevo jugando en Europa a partir del 23 de julio.