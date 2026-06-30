El Atlético oficializa su denuncia al Barcelona ante la FIFA y RFEF por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid ha oficializado este martes la denuncia ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol contra el Barcelona por negociar con Julián Álvarez mientras el delantero argentino tiene contrato con la entidad rojiblanca. El futbolista, todavía colchonero, declaró desde el Mundial que su deseo es salir del Metropolitano. Ahí comenzó una guerra que no parece tener un final fácil.

Lo que ha efectuado este martes el Atlético de Madrid es la oficialidad de la denuncia. Pero desde hace una semana es una realidad que el club colchonero estaba decidido a denunciar al Barcelona. Además de ante FIFA, también lo hará ante la Federacióm.

«Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido», expresó Miguel Ángel Gil Marín hace una semana.

El club rojiblanco toma esta determinación después de las declaraciones efectuadas por el delantero al término del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Austria. En ellas, el atacante señaló que «lo mejor para todos es una transferencia» y quiere «cumplir» su «sueño».

Guerra abierta entre Atlético y Barcelona

El Atlético, que ha manifestado reiteradamente su intención de no vender a Julián Álvarez, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, ya denunció el pasado 29 de mayo, en un comunicado en sus redes sociales, una «campaña de acoso y derribo» en «los últimos meses» sobre el atacante argentino por parte del Barcelona.

«Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos… Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES», publicó entonces la entidad madrileña a través de su cuenta oficial en redes sociales.