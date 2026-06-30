El Atlético colma una de sus prioridades con Grimaldo, más que un carrilero para Simeone

Se confirma lo que desde hace días era un secreto a voces. Alejandro Grimaldo (Valencia, 1995) se convierte en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El carrilero, que se encuentra concentrado con la selección española en Estados Unidos, se convierte así en el primer fichaje para la temporada 2026/2027, que arrancará a mediados de agosto. Se culmina así una operación cuya voz lleva haciendo eco durante varios veranos.

Finalizó la temporada el Atlético con varias posiciones calientes. El lateral izquierdo era una de ellas. Tras no llegar a buen puerto con el fichaje de Cucurella, los rojiblancos sí lo han conseguido con Grimaldo, de posición y lateral y vocación carrilero. Es Grimaldo uno de esos laterales de esquema moderno, de los que juegan por dentro, se asocian, tienen peso en la táctica…

El Atlético ha fichado eso, un futbolista capaz de influir en todas las fases del juego y con personalidad suficiente para asumir responsabilidades tácticas. A sus 30 años se ha consolidado como estandarte del Bayer Leverkusen. Campeón de la Bundesliga y Pokal bajo la tutela de Xabi Alonso, el mentor que le llevó a traspasar pantallas. Grimaldo emigró del Benfica, que jugaba la Champions, a un Bayer Leverkusen que se batía en Europa League por el técnico donostiarra.

Su objetivo era tener más foco, por eso pasó del campeonato portugués al alemán, uno de los cinco más importantes de Europa. Por eso y por Xabi Alonso. El donostiarra ha sido clave en la mejora táctica y técnica de Grimaldo. Quien escribe estas líneas presenció durante la pretemporada del curso 2023/2024 las clases de Xabi a Grimaldo para golpear el balón correctamente, con más potencia y mejor trayectoria. También con más determinación.

Esta temporada, Grimaldo se ha convertido, con 14 goles y 12 asistencias, en el defensa con mayor aportación goleadores de Europa. Palabras mayores. También es un peligro a balón parado, algo que escasea en el Atlético y escaseará más si finalmente se consuma la marcha de Julián Álvarez. Grimaldo brilla en centros laterales y, especialmente, en las faltas. Además, este curso ha ganado jerarquía al decidir quedarse en medio de la fuga de cebreros. Del Leverkusen se marcharon pilares como Granit Xhaka, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Jonathan Tah y el propio Xabi Alonso. Grimaldo llegó a ser capitán. Todo eso ficha el Atlético.