Oficial: Grimaldo ficha por el Atlético

El Atlético de Madrid ha hecho oficial este martes el fichaje de Álex Grimaldo para las próximas cuatro temporadas. Los rojiblancos, al fin, tienen el ansiado fichaje del lateral izquierdo que buscaban tras llegar a un acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español hasta el 30 de junio de 2030.

«El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso de Alejandro Grimaldo, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030», comienza diciendo el comunicado en el que le definen como un «polivalente lateral zurdo que también puede ocupar las demarcaciones de carrilero, interior e incluso, mediapunta, destaca por su técnica y por su visión de juego, que le permiten contribuir en ataque marcando y asistiendo con facilidad».

De esta manera, el lateral valenciano ha cerrado su regreso a la liga española 10 años después de salir del filial del Barcelona rumbo a Portugal. Allí estuvo durante siete temporadas militando en las filas del Benfica, donde creció hasta convertirse en uno de los mejores en su posición. En 2023 se marchó al Bayer Leverkusen, donde terminó de crecer hasta convertirse en internacional con la selección española.

10 años después de su marcha, Grimaldo vuelve a España de la mano del equipo del Cholo Simeone. El Atlético pagará 15 millones de euros fijos y otros ocho en variables para hacerse con el traspaso del internacional español. Después del fichaje de Cucurella por el Real Madrid, Grimaldo se convirtió en la opción favorita de la dirección deportiva rojiblanca, que ha logrado cerrar su fichaje y se incorporará después del Mundial.

Comunicado del Atlético

El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso de Alejandro Grimaldo, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030.

Polivalente lateral zurdo que también puede ocupar las demarcaciones de carrilero, interior e incluso, mediapunta, destaca por su técnica y por su visión de juego, que le permiten contribuir en ataque marcando y asistiendo con facilidad.

Nacido el 20 de septiembre de 1995 en Valencia, Grimaldo se formó en las categorías inferiores del Atlético Vallbonense, del Valencia CF y del FC Barcelona, desde cuyo filial fue fichado por el Benfica en diciembre de 2015. Con la camiseta del club lisboeta disputó 303 partidos, anotó 27 tantos y brindó 66 pases de gol durante siete temporadas y media, a lo largo de las cuales conquistó cuatro Ligas, tres Supercopas, una Copa y una Copa de la Liga en Portugal.

En verano de 2023 se incorporó al Bayer Leverkusen, cuya elástica defendió en 145 ocasiones. Autor de 30 goles y 45 asistencias vistiendo la rojinegra, fue pieza clave en la histórica consecución del doblete Bundesliga-Copa por parte del cuadro alemán en el curso 2023/24 -en el que también alcanzó el subcampeonato de la UEFA Europa League-, así como en la victoria en la Supercopa de Alemania en el arranque de la siguiente campaña.

Internacional en categorías formativas con la selección española, en 2012 fue campeón del Europeo sub-19, llevándole su progresión a debutar con la absoluta el 16 de noviembre de 2023. Lo hizo en un triunfo de España por 1-3 en Chipre en partido de clasificación para la Eurocopa 2024, la cual también disputó y ganó hace dos veranos. Un éxito que actualmente aspira a reeditar en el Mundial 2026.

¡Bienvenido, Grimaldo!