El Barcelona se lame las heridas del Clásico con otra gran goleada

El Barcelona se lamió las heridas del Clásico cebándose con un débil Alavés con otra goleada en el Camp Nou. El equipo culé volvió a ‘su Liga’ tras perder contra el Real Madrid y en el descanso ya ganaba 4-0 al equipo vitoriano. Los de Hansi Flick recuperan el liderato y afrontan una semana de máxima exigencia nuevamente antes del parón.

6-1 terminó ganando el Barcelona a un Alavés que terminó confirmando que es uno de los equipos más débiles de la Liga. Fermín marcó un gol y repartió dos asistencias, Raphinha hizo un doblete y Lamine Yamal también se unió a la fiesta con otro doblete. El sexto lo hizo Gordon. El equipo azulgrana volvió a sonreír, sabedor de que le vienen ahora otras dos pruebas de fuego mucho más serias que este partido liguero.

Revolución de Flick en defensa

Revolucionó Hansi Flick la defensa ante el Alavés. Volvió a dejar a Balde sin jugar, dio descanso a Gerard Martín, colocó a De Jong como central e hizo debutar al canterano Brian Fariñas como lateral derecho. Unos cambios sorprendentes para gestionar la semana que le viene por delante con una parcela con muchos lesionados.

El Barcelona empezó el partido segundo (aunque con el 0-0 empataba a puntos y recuperaba el liderato). El Atleti le pasó en la clasificación tras ganar al Levante y aprovechar la derrota culé en el Clásico la semana pasada. Los de Flick tenían que lamerse las heridas de sus últimas derrotas y el Alavés era un equipo propicio para ello. «El peor equipo de la Liga», así lo describía el propio club en su web antes del partido.

Raphinha y Fermín inician la goleada

La goleada culé, en su vuelta a su rutina en una Liga con un bajísimo nivel, empezó muy pronto. A los ocho minutos ya ganaba el Barcelona con una gran asistencia de Fermín López desde el perfil izquierdo que dejó solo a Raphinha. Gol en bandeja y 1-0 en el Camp Nou.

Tras el primer gol del Barça, reaccionó el Alavés con dos claras ocasiones que perdonó. Primero, en el 10′, un remate de Rebach que se le fue arriba, cuando estaba libre de marca dentro del área. Dos minutos después, salvó Rodri sin querer con su cara un cabezazo de Boyé.

Un espejismo de un Deportivo Alavés que hizo aguas en defensa durante la primera mitad. Fermín López aprovechó otro hueco en la zaga vitoriana para hacer el 2-0 en el minuto 22. Superó a Sivera con un fortísimo remate casi sin ángulo. El partidazo del onubense estaba siendo fantástico.

El Alavés intentaba hacer daño a la contra, pero estaba muy poco acertado. Mientras, el Barcelona forjaba su camino para sentenciar el partido antes del descanso. Raphinha perdonó el tercero en el 34 con un remate alto a portería vacía tras un grave error de Sivera con su defensa. Un minuto después, el portero del Alavés le sacó una gran parada a Lamine.

Otro minuto después, en el 36, Joan García realizó una gran parada tras un disparo de Protesoni desde la frontal. Y ahí se terminó de caer el Alavés. El Barcelona, en el tramo final de la primera mitad, terminó de sentenciar el partido.

Lamine Yamal se une a la fiesta

Puso la puntilla Raphinha en el minuto 41 con su doblete tras otra gran asistencia de Fermín que le dejó solo ante Sivera. Dos asistencias y un gol para el andaluz. 3-0. Lamine Yamal se unió a la fiesta justo antes del descanso, en el 45, con el cuarto. El ’10’ culé hizo el 4-0 con un gran remate desde la frontal raso y fuerte.

Un 4-0 donde el Barcelona demostró su efectividad y ganó el partido con solamente 45 minutos. Tras el descanso, Hansi Flick hizo su primer cambio sacando a Bernal y dando descanso a Pedri.

La segunda parte siguió el mismo camino, con un Alavés que intentaba aguantar el chaparrón defendiendo como podía. Quique sacó en el 55 a Ibáñez y Mañas. También Flick hizo otro doble cambio en el 62, dando descanso a Raphinha y Cancelo, para darle minutos a Balde y a Gabriel Jesús.

Yamal firma la manita y Gordon el set

Lamine Yamal firmó la manita en el minuto 64. Recibió una buena bola por dentro, se plantó en el mano a mano ante Sivera y la picó con gran calidad. Era el 5-0. En un primer momento fue anulado por fuera de juego, pero el VAR confirmó que estaba en posición correcta. La estrella culé firmaba su doblete particular.

Hansi Flick dio descanso a Lamine Yamal retirándole del campo en el minuto 74. Sacó a Gordon y la estrella culé se llevó la ovación de la grada del Camp Nou.

Gordon salió y también mojó. Hizo el 6-0 en el minuto 81 aprovechando un gran pase al espacio de Rodri. Le ganó la carrera a su par y también la picó por encima de Sivera. Goleada tremenda del Barça. Flick hizo su último cambio justo después, sacando a Gerard por De Jong.

Rodri le regala a Mariano el gol del honor

Marcó Mariano en el minuto 84 el gol del honor del Alavés que de poco servía. Se lo regaló Rodri con un pase atrás sin mirar directo al delantero. El ex del Real Madrid se fue en carrera de Gerard y batió a Joan. Ni con estas logra dejar la portería a cero el Barcelona.