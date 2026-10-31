Barcelona – Alavés, en directo: dónde ver en vivo, pronóstico, resultado y última hora del partido de la Liga online gratis hoy
El Barcelona recibe al Alavés en el partido de la undécima jornada de Liga
Sigue en directo el Barcelona - Alavés, duelo clave en la Liga
El Barcelona recibe al Alavés en el partido de la undécima jornada de Liga. Tras caer en el Clásico, el equipo de Flick llega exigido a este duelo que se disputa en el Camp Nou. Y además, ya no es líder al iniciar el partido tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Alavés de Liga.
El Camp Nou acoge uno de los mejores partidos de la jornada. El Barça viene de sufrir dos derrotas seguidas en los dos encuentros en los que de verdad se le exigía: ante el PSG en Champions y contra el Real Madrid en Liga. Tras ello, se mide ahora al Deportivo Alavés, un equipo que arranca el encuentro en séptima posición en la clasificación.
Barcelona – Alavés, en directo hoy
Al inicio de este encuentro, el Barcelona llega en segunda posición en liga, con 27 puntos (de 30 posibles), a uno del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco tiene un partido jugado más, por lo que si el Barça gana al Alavés, se volverá a colocar líder. Para ello tiene que conseguir la victoria en este encuentro de la undécima jornada de Liga.
Minuto 40
Amarilla para Pedri
Agarrón del canario a Denis Suárez, al que corta la progresión. Primera cartulina para el Barcelona.
Minuto 35
¡Qué parada de Sivera!
A punto de marcar Lamine Yamal. Lo hizo perfecto el internacional español, con un disparo de primeras que, a bocajarro, salva Sivera.
Minuto 34
Fuera Raphinha
La pone Lamine Yamal con el exterior de la zurda, falla Sivera y Raphinha falla. A punto de marcar el Barcelona el tercero.
Minuto 27
Amarilla para Protesoni
Ve la cartulina el jugador del Alavés, por una falta. La primera amarilla del partido.
Minuto 23
¡QUÉ GOLAZO DE FERMÍN!
¡GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! ¡GOLAZO DE FERMÍN! Disparo sin prácticamente ángulo con el que bate a Sivera. Pudo hacer más el meta. BARCELONA 2-0 ALAVÉS.
Minuto 20
Se iba solo Ángel Pérez
Ya tenemos la primera decisión polémica de Cordero Vega. Se iba solo Ángel Pérez y decidió pitar una falta previa… ¡a favor del Alavés! En lugar de dejar seguir señaló la infracción anterior. Se enfadaba el futbolista babazorro.
Minuto 14
¡Arriba Rebbach!
A punto de empatar el Alavés. Llegada desde la derecha, balón al área donde aparece Rebbach. Con todo a favor, la intenta poner a la escuadra y la manda arriba.
Minuto 10
¡GOL DE RAPHINHA!
¡GOOOOOOL DEL BARCELONA! Jugada por la izquierda de Fermín, que la pone al corazón del área y remata Raphinha. Se adelanta el Barça, que vuelve a ser líder. BARCLEONA 1-0 ALAVÉS.
Minuto 7
Disparo alto de Pedri
Lamien por la derecha, reclamaba falta el Alavés en el área. Le cae el balón a Pedri, que la pega con todo y la manda por encima del larguero.
Minuto 1
Comienza el partido
Arranca el encuentro en el Camp Nou. Barcelona 0-0 Alavés.
Saltan los jugadores
¡Saltan ya los 22 futbolitas al terreno de juego! Pita Cordero Vega y en el VAR estará Pizarro Gómez. A punto de comenzar el Barcelona-Alavés.
El Alavés busca Europa
El conjunto vasco llega con 12 puntos, a cinco de la sexta posición, que marca el Sevilla. El Alavés comenzó la temporada muy bien, pero suma cinco partidos sin ganar, tras un 5-2 a Osasuna.
En busca del liderato
El Barcelona, tras la derrota en el Clásico y la victoria del Atlético de Madrid, se encuentra un punto de los rojiblancos. Han perdido el liderato, aunque lo recuperarán si ganan al Alavés o incluso si empatan.
Alineación del Alavés
Quique Sánchez Flores sale en el Camp Nou con el siguiente equipo: Sivera; , Tenaglia, Jonny Otto, Koski, Yusi; Denis Suárez, Guevara, Protesoni; Ángel Pérez, Rebbach y Boyé.
Alineación del Barcelona
Ya tenemos la alineación con la que el Barcelona buscará recuperar el liderato en el Camp Nou ante el Alavés. Flick tira de De Jong para ser central, ante todas las bajas, mientras que Brian Fariñas aparecerá en el lateral izquierdo. Este es el once: Joan García; Cancelo, Cubarsí, De Jong, Fariñas; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine YamalAdeyemi y Raphinha.
Barcelona – Alavés, la Liga en directo
¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a la retransmisión del partido de la undécima jornada entre Barcelona y Alavés. El Barça está obligado a ganar si quiere recuperar el liderato de la Liga. ¡Empezamos!
Minuto 42
¡GOL DE RAPHINHA!
¡GOLAAAAAZO DEL BRASILEÑO! Error de Otto que la pierde ante Fermín, la pone para Raphinha que la pega solo ante Sivera y le bate.