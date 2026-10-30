Alineación posible del Barcelona contra el Alavés: Balde tendrá otra oportunidad

La alineación del Barcelona para medirse al Deportivo Alavés contará con la titularidad de Alejandro Balde por primera vez en toda la temporada y de manera obligada por las lesiones en la defensa blaugrana. El lateral izquierdo culé no estaba contando para Flick, pero las lesiones de Xavi Espart, Koundé, Eric García y Christensen le obligan a jugar. Ya disputó 60 minutos en el Clásico contra el Real Madrid tras entrar al campo a la media hora de juego.

Joan García es el primer pilar de la alineación del Barcelona para medirse al Alavés en la jornada 11 de la Liga. El portero catalán quiere volver a dejar la portería a cero después de recibir cuatro goles del PSG y otros dos del Real Madrid la pasada semana.

La alineación del Barcelona en defensa tendrá a Alejandro Balde como titular por primera vez en toda la temporada. Las lesiones obligan a Flick a sacar a un jugador con el que no estaba contando prácticamente nada desde inicio de curso. Ya jugó 60 minutos contra el Real Madrid y ante el Alavés será titular. La defensa blaugrana la completarán Cancelo, Gerard Martín y Pau Cubarsí.

En el centro del campo del Barcelona no hay novedades. El equipo ha tenido una semana sin partidos y no habrá rotaciones. Rodri y Pedri serán titulares en el centro del campo del equipo culé. Por delante completará ese medio Fermín López.

Una sola duda en la alineación del Barcelona. Flick duda entre Adeyemi y Gordon en una de las bandas. La otra es segura para Lamine Yamal, que lo sigue jugando todo. El delantero del Barcelona contra el Alavés será Raphinha.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para enfrentarse al Deportivo Alavés en la jornada 11 de la Liga: Joan García; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Rodri, Pedri, Fermín; Adeyemi, Lamine Yamal y Raphinha.