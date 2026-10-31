Barcelona – Alavés, en directo: cuándo juega, dónde ver en vivo y alineaciones del partido de la Liga online gratis hoy

El Barcelona recibe al Alavés en el partido de la undécima jornada de Liga. Tras caer en el Clásico, el equipo de Flick llega exigido a este duelo que se disputa en el Camp Nou. Y además, ya no es líder al iniciar el partido tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Alavés de Liga.

El Camp Nou acoge uno de los mejores partidos de la jornada. El Barça viene de sufrir dos derrotas seguidas en los dos encuentros en los que de verdad se le exigía: ante el PSG en Champions y contra el Real Madrid en Liga. Tras ello, se mide ahora al Deportivo Alavés, un equipo que arranca el encuentro en séptima posición en la clasificación.

Barcelona – Alavés, en directo

Al inicio de este encuentro, el Barcelona llega en segunda posición en liga, con 27 puntos (de 30 posibles), a uno del Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco tiene un partido jugado más, por lo que si el Barça gana al Alavés, se volverá a colocar líder. Para ello tiene que conseguir la victoria en este encuentro de la undécima jornada de Liga.