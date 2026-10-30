La extraña ratificación de la directiva del Barça a Flick tras dos resultados adversos

Joan Laporta celebró su Junta Directiva después de las dos últimas derrotas y, posteriormente, el Barcelona publicó en sus canales oficiales un resumen de la reunión con un curioso mensaje: incluía una sorprendente ratificación a Hansi Flick tras caer contra el PSG y el Real Madrid. Todo ello días después de una semana en la que el conjunto culé se ha llevado un golpe de realidad después de un inicio fulgurante de competición.

La Junta Directiva del Barcelona, que estaba prevista para celebrarse en la Catedral de Tarragona, finalmente tuvo lugar en las oficinas del Camp Nou después del luto oficial decretado en el club por el trágico accidente de Toledo. En un principio, Joan Laporta iba a desplazar a todos sus directivos en el Seminari de l’Arquebisbat, donde se iba a hacer una ofrenda e incluso el presidente iba a hablar desde el altar mayor.

Finalmente, el Barcelona canceló todos los actos y la Junta Directiva del Barcelona se reunió en el Camp Nou para evaluar la situación económica del club, la evolución de la construcción del estadio culé y, lo más importante: evaluar la situación deportiva del primer equipo después de una semana horrible en la que se ha llevado un golpe de realidad con las derrotas ante el PSG en Champions League y el Real Madrid en la jornada 10 de Liga EA Sports.

El Barcelona ratifica a Hansi Flick

El Barcelona publicó a través de su página web las conclusiones a las que había llegado la Junta Directiva y una de ellas tenía que ver con una sorprendente ratificación a Hansi Flick. Esto es curioso, ya que esta decisión suele ser el anticipio de un despido para un entrenador, algo que a día de hoy no se considera teniendo en cuenta los dos años y 10 jornadas de Liga EA Sports en los que el entrenador alemán ha recuperado al Barcelona para la causa en la competición doméstica.

«La Junta ha reafirmado su plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo masculino», explicó el Barcelona en su página web, en la que dejó claro que: «A pesar de los últimos resultados, el equipo mantiene intactas la ilusión y la ambición, con el máximo compromiso para afrontar los retos de la temporada».

El Barcelona también ofreció información sobre la situación económica del club, algo que siempre es importante teniendo en cuenta el precario estado de las arcas del club. «Se ha informado de la buena evolución de los resultados a cierre de septiembre, tanto por el buen comportamiento de los ingresos del conjunto del área comercial (ticketing, merchandising, visitas al Museo y patrocinios, entre otros) como por el impacto positivo de la reversión de una provisión contable a raíz de la resolución favorable al Club de un contencioso con Hacienda», informó el club.