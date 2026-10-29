El Barcelona menosprecia al Alavés antes de recibirlo en el Camp Nou: «Son el peor equipo de la Liga»

El Barcelona quiere recuperar las buenas sensaciones tras perder su invicto en la Champions y la Liga de manera consecutiva. Los blaugranas se enfrentaran al Deportivo Alavés este sábado, 31 de octubre, a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El club ha publicado un artículo en su web oficial donde explican «cinco datos» de la previa del encuentro. Respecto al rendimiento de sus rivales, utilizan una estadística concreta para afirmar que son «el peor equipo de la Liga».

El dato no es falso, pero está enmarcado en un contexto concreto para señalar que sus oponentes vienen en la forma más baja de toda la competencia: «Tras sumar 10 de los primeros 12 puntos en juego (eran segundos en la clasificación), con tres victorias en casa y un empate en Butarque frente al Rayo, los vitorianos se encuentran en una muy mala racha, con un 2 de 18 en las últimas seis jornadas. En este período son el peor equipo de la Liga, aunque comienzan la jornada en una cómoda séptima posición».

Los últimos duelos del Barcelona tampoco han sido los mejores, ya que vienen de perder su invicto con dos derrotas consecutivas ante el PSG y el Real Madrid. Objetivamente, también juegan en su peor racha de esta temporada, aunque el club no lo resalta en su web. No todo son afirmaciones de este estilo, ya que han hecho una buena lectura de juego que la defensa blaugrana deberá tener en cuenta, ya que han detectado que el conjunto babazorro es el más centrador de la Liga, con 206 balones colgados (saques de esquina incluidos).

El Barcelona ha encontrado una casualidad que no tendrá ningún impacto en el partido. Hansi Flick y Quique Sánchez Flores se enfrentarán en los banquillos, ambos entrenadores comparten mes y año de nacimiento, aunque la fecha no es exacta, ya que les separan 19 días.

El Real Madrid y el Atlético siguen al acecho

El conjunto blanco consiguió reengancharse en la tabla tras ganar el Clásico, lo que les ha dejado a tres puntos. Los de Simeone están aún más cerca, ya que están a dos puntos y una derrota de los culés les dejaría como líderes en solitario si ganan su partido. Los colchoneros tienen la oportunidad de meterle presión a sus rivales, ya que juegan este sábado a las 14:00 horas.

La importancia del duelo contra el Alavés va más allá de la clasificación de la Liga. El aspecto emocional también tiene un impacto directo de cara al resto de la temporada. Lamine Yamal viene de quedarse sin el Balón de Oro después de haber dejado claro que tenía las expectativas muy altas para llevarse el galardón. El extremo también querrá quitarse la espina del pinchazo ante el Real Madrid.

Hansi Flick sabe que no necesita cambiar demasiado el engranaje de su equipo, aunque sí que tienen detalles que mejorar en cuestiones defensivas. El ataque de los blaugranas es un dolor de cabeza para los rivales, algo que evidencian sus 51 goles en 13 partidos. Sin embargo, han encajado 17 tantos (seis de ellos en la Champions League).