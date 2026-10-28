La Liga hará un minuto de silencio en los partidos de esta jornada por las víctimas del accidente ferroviario

La Liga guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la jornada 11 de Primera División a las 12 de la Segunda. Una decisión para mostrar el respeto por las víctimas mortales en el accidente ferroviario en Toledo este miércoles que conmocionó a toda España. El acto comenzará desde el partido de este viernes en el Villarreal-Espanyol y se extenderá hasta el próximo lunes con el Deportivo-Osasuna.

Después de que también se decidiera aplazar la jornada de la Copa del Rey al cortarse todas las comunicaciones entre Madrid y Andalucía, la Liga tendrá un minuto de silencio en los 10 partidos de este fin de semana. Estadios como el Camp Nou, San Mamés o La Cartuja concentrarán miles de aficionados para recordar el dolor y sufrimiento de las familias que perdieron a sus seres queridos después de que un tren AVE colisionase por detrás a un Iryo.

Un protocolo que también se realizó en otros desastres como la DANA o el incidente similar que ocurrió en Adamuz con 46 víctimas después de un descarrilamiento. Aunque aún se desconoce la cifra final de fallecidos, sin duda se trata de un siniestro que ha provocado una movilización de la ciudadanía, incluido el mundo del deporte español. «Desde la Liga trasladamos nuestro pésame a los familiares y allegados de las víctimas y nuestro apoyo a los afectados», comunicaron.