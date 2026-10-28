La Federación aplaza todos los partidos de Copa del Rey previstos para hoy por el accidente en Urda

La jornada de este miércoles de la Copa del Rey ha sido suspendida sin nueva fecha tras el trágico accidente ferroviario en Toledo que se ha cobrado la vida de decenas de víctimas y heridos graves. La Real Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar todos los partidos de la competición correspondientes a la primera ronda. Una decisión para solidarizarse con las familias y los clubes ante las dificultades para viajar.

Después de unas horas muy tensas en el lugar de los hechos, el fútbol español se ha volcado completamente. Varios han hecho un minuto de silencio en los entrenamientos después de que un AVE colisionase con un Iryo alrededor de las 9:00 horas de este miércoles. Es por ello que Adif suspendió la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía, dificultando así los traslados de los equipos que jugaban la Copa del Rey.

Hasta 24 partidos se han cancelado en toda España. Equipos de Primera División como Alavés, Levante, Betis, Celta y Valencia se han visto afectados, y se desconoce aún si la jornada de este jueves se podrá celebrar con normalidad. «Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas», escribió la RFEF en un comunicado.

«Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy. En próximas fechas, la RFEF informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados», añadieron.

«La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente», concluyeron.

Partidos suspendidos de la Copa del Rey por el accidente en Toledo