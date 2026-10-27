Resultados de la Copa del Rey 2026-27: partidos de la primera ronda, marcadores y equipos clasificados

La Copa del Rey 2026-27 está en marcha y este martes hemos conocido los primeros resultados de la primera ronda. Aun sin los cuatro equipos de la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad), ya ha habido sorpresas en el conocido como torneo del KO, puesto que el Sestao River de Segunda Federación se ha cargado al Espanyol y a su entrenador, Manolo González, despedido tras la eliminación copera. Además, el Atlético Paso, también de cuarta categoría, ha humillado al Córdoba (3-1), club de Segunda División.

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