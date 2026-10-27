Resultados de la Copa del Rey 2026-27: partidos de la primera ronda, marcadores y equipos clasificados
El Atlético Paso, equipo del municipio más afectado por el volcán de La Palma, humilla al Córdoba y da la sorpresa
Aunque la gran campanada la ha firmado el Sestao River, también de Segunda Federación, que se ha cargado al Espanyol y a Manolo González
La Copa del Rey 2026-27 está en marcha y este martes hemos conocido los primeros resultados de la primera ronda. Aun sin los cuatro equipos de la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad), ya ha habido sorpresas en el conocido como torneo del KO, puesto que el Sestao River de Segunda Federación se ha cargado al Espanyol y a su entrenador, Manolo González, despedido tras la eliminación copera. Además, el Atlético Paso, también de cuarta categoría, ha humillado al Córdoba (3-1), club de Segunda División.
Consulta todos los resultados
- CD Cuarte 0-2 Girona
- Sestao River 4-3 Espanyol
- Calamocha 0-3 CE Europa
- UD Pinatar 1-3 Elche
- UD Castellonense 1-2 Almería
- UD Llanera 1-1 Ponferradina (3-5 en penaltis)
- Atlético Tordesillas 3-3 Mirandés (2-4 en penaltis)
- Gimnástica Segoviana 0-1 Cultural Leonesa
- RSD Alcalá 1-3 Las Palmas
- Ciudad de Lucena 0-1 Rayo Majadahonda
- CE Manresa 2-2 UE Sant Andreu (1-4 en penaltis)
- Arosa 2-0 Pontevedra
- Tudelano 0-4 Real Zaragoza
- Sporting de Alcázar 0-3 Málaga
- Manacor 0-5 Villarreal
- Recreativo 2-3 Rayo Vallecano
- CD Atlético Paso 3-1 Córdoba CF
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