Copa del Rey 2026-27

Resultados de la Copa del Rey 2026-27: partidos de la primera ronda, marcadores y equipos clasificados

El Atlético Paso, equipo del municipio más afectado por el volcán de La Palma, humilla al Córdoba y da la sorpresa

Aunque la gran campanada la ha firmado el Sestao River, también de Segunda Federación, que se ha cargado al Espanyol y a Manolo González

Resultados de la Copa del Rey 2026-27: partidos de la primera ronda, marcadores y equipos clasificados
Imagen del Atlético Paso-Córdoba.
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

La Copa del Rey 2026-27 está en marcha y este martes hemos conocido los primeros resultados de la primera ronda. Aun sin los cuatro equipos de la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad), ya ha habido sorpresas en el conocido como torneo del KO, puesto que el Sestao River de Segunda Federación se ha cargado al Espanyol y a su entrenador, Manolo González, despedido tras la eliminación copera. Además, el Atlético Paso, también de cuarta categoría, ha humillado al Córdoba (3-1), club de Segunda División.

Consulta todos los resultados

  • CD Cuarte 0-2 Girona
  • Sestao River 4-3 Espanyol
  • Calamocha 0-3 CE Europa
  • UD Pinatar 1-3 Elche
  • UD Castellonense 1-2 Almería
  • UD Llanera 1-1 Ponferradina (3-5 en penaltis)
  • Atlético Tordesillas 3-3 Mirandés (2-4 en penaltis)
  • Gimnástica Segoviana 0-1 Cultural Leonesa
  • RSD Alcalá 1-3 Las Palmas
  • Ciudad de Lucena 0-1 Rayo Majadahonda
  • CE Manresa 2-2 UE Sant Andreu (1-4 en penaltis)
  • Arosa 2-0 Pontevedra
  • Tudelano 0-4 Real Zaragoza
  • Sporting de Alcázar 0-3 Málaga
  • Manacor 0-5 Villarreal
  • Recreativo 2-3 Rayo Vallecano
  • CD Atlético Paso 3-1 Córdoba CF

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