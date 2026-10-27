El Espanyol despide a Manolo González: deja al equipo en descenso y fuera de la Copa en primera ronda

El Espanyol no ha alargado más la agonía y ha anunciado en la noche de este martes el despido de Manolo González. El club catalán comunicó el cese de su entrenador minutos después de la eliminación en primera ronda de la Copa del Rey contra el Sestao River, equipo de Segunda Federación, aunque ya estaba prácticamente sentenciado desde la derrota de los pericos contra el Racing de Santander el pasado sábado.

Así lo ha comunicado el Espanyol: «Manolo González deja de ser entrenador del RCDE. El club quiere agradecerle su trabajo durante todos estos años y le desea mucha suerte en sus proyectos futuros». El cierre de la exitosa etapa del técnico gallego en Cornellá es dramático. Tras dirigir al equipo blanquiazul en las tres últimas temporadas y ascenderlo a Primera División en 2024, Manolo se marcha dejándolo en descenso con ocho puntos y fuera de la Copa.

Comunicado del Espanyol

El RCD Espanyol ha decidido poner fin a la etapa de Manolo González como entrenador del primer equipo. El club y el técnico gallego separan sus caminos después de más de tres temporadas y 107 partidos oficiales al frente del primer equipo blanquiazul, un período durante el cual el entrenador ha dejado su impronta personal y profesional tanto en el terreno de juego como en el trabajo del día a día.

A base de esfuerzo, dedicación y sacrificio, Manolo González logró abrirse camino hasta consolidarse como entrenador de Primera División. Durante sus dos temporadas completas en la máxima categoría, logró los objetivos deportivos marcados y logró mantener al equipo en la élite del fútbol español, demostrando capacidad de trabajo y compromiso en una de las competiciones más exigentes del fútbol profesional.

La trayectoria profesional de Manolo González constituye un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. El técnico blanquiazul ha recorrido las diferentes categorías del fútbol, ​​desde el fútbol más modesto hasta alcanzar la máxima división, construyendo su carrera paso a paso, a través del aprendizaje y del trabajo diario. El pasado 7 de septiembre logró los 100 partidos oficiales al frente del primer equipo, en el partido ante el Sevilla, convirtiéndose en el noveno entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club y en el primero en superar esta cifra desde Mauricio Pochettino.

El RCD Espanyol, en nombre de su presidente, Alan Pace, y de su Consejo de Administración, quiere expresar su agradecimiento a Manolo González por el trabajo, la implicación y el esfuerzo demostrados desde su llegada al banquillo del primer equipo. El club valora especialmente la profesionalidad y el compromiso con el que ha desarrollado su labor durante esta etapa, así como la dedicación con la que ha afrontado los retos deportivos. Asimismo, aprovecha estas líneas para desear a Manolo González mucha suerte y logros en sus futuras etapas profesionales, así como en el ámbito personal.