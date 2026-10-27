El Sestao River pega la primera campanada de la Copa con un gol contra el Espanyol en el 120′ de la prórroga

El Sestao River acaba de hacer historia al eliminar al Espanyol en la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo de Segunda Federación acaba de tumbar a un Primera División en su campo. El partido ha estado repleto de goles y el conjunto más humilde ha conseguido romper el tres tres en el añadido de la prórroga. El equipo de Manolo González se lleva un durísimo golpe y suma su seis partidos consecutivos sin ganar, la continuidad del entrenador sigue en peligro.

Los pericos comenzaron sin demasiadas complicaciones, ya que Marcos Fernández adelantó a los suyos con un penalti en el minuto seis. Pese a ello, los locales se crecieron y consiguieron remontar el encuentro en la primera parte. Tras el paso por banquillos el juego era muy rocoso y los favoritos no seguían empatar, aunque Roberto salvó la situación con un gol en el minuto 90, también desde los once metros.

🌧️ 𝑺𝒐𝒏̃𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝑺𝒆𝒔𝒕𝒂𝒐. Un gol de Jon Rojo en el minuto 121′ clasifica al @SestaoRC y deja KO al RCD Espanyol de Manolo González. (4-3) #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol https://t.co/WDZ9nIQ9gP — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 27, 2026

El nivel de experiencia en la élite suele ser crucial en este tipo de situaciones, algo que demostró el Espanyol en el inicio de la prórroga. Gabriel Moscardo marcó el que parecía el tanto definitivo en el 96′. Sin embargo, la calma duró muy poco, ya que Ander Laka puso el empate dos minutos después.

Parecía que todo se iba a decidir en los penaltis, pero Jon Rojo tenía algo que decir. Tras una jugada llena de rebotes y cambios de dirección, que eran muy habituales por el estado del campo, el jugador consiguió pescar un balón suelto en el área pequeña para empujar el balón al fondo de las mallas. Los pericos reclamaron una falta previa, pero el colegiado no la interpretó y no hay VAR en esta ronda de la Copa del Rey.

Día histórico para el Sestao River

El conjunto vasco acaba de firmar una hazaña al alcance de muy pocos. El Campo Municipal de Las Llanas estaba a rebosar, los aficionados podrán presumir que estuvieron presentes en uno de los días más importantes del club. Además, la ilusión no se termina aquí y el equipo buscará seguir pasando rondas en la Copa del Rey.