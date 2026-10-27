Primera ronda de la Copa del Rey: cruces, qué partidos se juegan, horarios y dónde ver por televisión en directo
Consulta la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey
Llega uno de los momentos más ilusionantes de la temporada para los equipos más humildes de nuestro país, ya que comienza la Copa del Rey. La competición del KO echa a rodar este martes 27 de octubre y esta primera ronda finalizará el jueves 29. Veremos qué clubes son capaces de avanzar de fase en estas eliminatorias que hay que recordar que se jugarán a partido único y en la casa del conjunto de menor categoría. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todos los choques de estos días.
Hay que tener en cuenta que los cuatro equipos que participan en la Supercopa de España -Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid- no participarán en la Copa del Rey hasta los dieciseisavos de final, ronda que llegará en el mes de diciembre. Obviamente, todos los clubes esperan llegar a esa fase, pero los más humildes sueñan con que les toque el gordo recibiendo a alguno de los grandes de nuestro fútbol.
Durante estos días, en la primera ronda de la Copa del Rey, se jugarán un total de 56 partidos y como es lógico no todos se van a poder ver por televisión en directo. Ahora mismo, algunos de los canales autonómicos, Movistar+ y RTVE son los medios de comunicación que tienen derechos televisivos para emitir choques del torneo.
Martes 27 de octubre
- Cuarte – Girona. A las 18:30 horas. Aragón TV.
- Sestao River – Espanyol. A las 19:00 horas. Movistar+.
- Calamocha – Europa. A las 19:00 horas. Aragón TV y Betevé.
- Pinatar – Elche. A las 19:00 horas. Movistar+.
- Manresa – Sant Andreu. A las 19:30 horas. Esport3.
- Castellonense – Almería. A las 19:45 horas.
- Alcalá – Las Palmas. A las 20:00 horas. TV Canaria.
- Atlético Tordesillas – Mirandés. A las 20:00 horas.
- Gimnástica Segoviana – Cultural Leonesa. A las 20:00 horas.
- Llanera – Ponferradina. A las 20:00 horas.
- Ciudad de Lucena – Rayo Majadahonda. A las 20:00 horas.
- Don Benito – Extremadura. . A las 20:30 horas.
- Atlético Paso – Córdoba. A las 21:00 horas. TV Canaria.
- Manacor – Villarreal. A las 21:00 horas. Movistar+.
- Recreativo de Huelva – Rayo Vallecano. A las 21:00 horas. Movistar+.
- Tudelano – Real Zaragoza. A las 21:00 horas. Aragón TV.
- Sporting de Alcázar – Málaga. A las 21:00 horas. Movistar+.
- Arosa – Pontevedra. A las 21:00 horas.
Miércoles 28 de octubre
- Utebo – Sabadell. A las 19:00 horas. Aragón TV.
- Pamplona – Eibar. A las 19:00 horas.
- Poblense – Ceuta. A las 19:00 horas.
- Coruxo – Zamora. A las 19:00 horas.
- Portugalete – Real Unión. A las 19:00 horas.
- Analtasuna – Alavés. A las 19:00 horas. Movistar+.
- Tarancón – Levante. A las 19:00 horas. Movistar+.
- Peña Sport – Huesca. A las 19:00 horas. Aragñib TV.
- Amorebieta – Logroñés. A las 20:00 horas.
- Mijas Las Lagunas – Real Jaén. A las 20:00 horas.
- Alcoyano – Mallorca. A las 20:00 horas. Á Punt e IB3.
- Trival Valderas – Leganés. A las 20:00 horas.
- Covadonga – Valladolid. A las 20:00 horas.
- Numancia – Oviedo. A las 20:00 horas. TPA7.
- Badajoz – Tenerife. A las 20:00 horas. TV Canaria.
- Puertollano – Albacete. A las 20:00 horas. CMM.
- Cieza – Granada. A las 20:30 horas.
- Reus – Barakaldo. A las 20:30 horas.
- Minera – Cartagena. A las 20:30 horas.
- Gimnástica de Torrelavega – Ourense. A las 20:30 horas.
- Navalcarnero – Betis. A las 21:00 horas. Movistar+.
- Salamanca UDS – Celta. A las 21:00 horas. Movistar+.
- Xerez – Cádiz. A las 21:00 horas. Fanplay TV.
- Tavernes de la Valldigna – Valencia. A las 21:00 horas. Movistar+.
Jueves 29 de octubre
- Lebrijana – Getafe. A las 19:00 horas. Movistar+.
- Atlético Calatayud – Osasuna. A las 19:00 horas. Movistar+.
- Atlético Baleares – Eldense. A las 19:00 horas.
- San Sebastián de los Reyes – Coria. A las 19:00 horas.
- Guijuelo – Sporting de Gijón. A las 20:00 horas. TPA7.
- Conquense – Castellón. A las 20:00 horas.
- Laredo – Burgos. A las 20:00 horas.
- Varea – Andorra. A las 20:00 horas.
- Antequera – Águilas. A las 20:00 horas.
- Real Ávila – Unionistas. A las 20:00 horas.
- Prat – Athletic Club. A las 21:00 horas. Teledeporte y Esport3.
- Sporting Hortaleza – Sevilla. A las 21:00 horas. Movistar+.
- Ribadesella – Racing de Santander. A las 21:00 horas. Movistar+.
- Auriense – Deportivo. A las 21:00 horas. Movistar+.
Temas:
- Copa del Rey