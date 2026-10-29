El Barça se interesa por un ‘descarte’ de la Fiorentina

El Barcelona sigue peinando el mercado en busca de un defensa con el que reforzar su plantilla. El conjunto culé tiene una cuenta pendiente con los centrales y los laterales y por ello ha puesto los ojos en Dodô, un lateral de la Fiorentina que acaba contrato con su club el próximo verano y que podría salir gratis de Italia este verano. Juventus y Milan también estarían interesados en esta opción low cost con la que el conjunto culé quiere reforzarse.

Las derrotas ante PSG y Real Madrid han constatado una evidencia en el Camp Nou: el Barcelona necesita reforzarse. El club culé invirtió en la delantera y el centro del campo y dejó descubierta la defensa, una de las posiciones que más necesitaba de nuevos fichajes. El ascenso y el buen rendimiento de Xavi Espart camuflaron las necesidades de la entidad catalana, pero los partidos ante los equipos importantes volvieron a evidenciar una realidad y es que el club culé necesita invertir en la zaga.

Por ello, la dirección deportiva culé, liderada por Deco, habría puesto sus ojos en un lateral brasileño que parece que no va a renovar con la Fiorentina y que podría salir gratis este verano. El jugador es Dodô y juega como lateral derecho en el conjunto viola. Milan y Juventus también siguen de cerca a un futbolista que podría llegar ‘fácil’ y barato al Camp Nou.

La opción ‘low cost’ de la Fiorentina

Dodô es una opción asequible para reforzar el puesto de lateral de un Barcelona que sigue teniendo dificultades económicas para hacer grandes inversiones en futbolistas. Por ello, desde hace meses siguen muy de cerca la situación del futbolista que acaba contrato este verano y que podría salir gratis en el mes de junio y a un módico precio en el mercado de invierno, al que el Barcelona podría acudir vista la necesidad de jugadores que desarrollen su función en defensa.

Dodô, que cumple en noviembre 28 años, destacó en las filas del Coritiba y fichó por el Shakhtar Donetsk en el año 2017; después se marchó una temporada cedido al Vitória Guimarães y jugó otros dos años en Ucrania hasta fichar por la Fiorentina en julio de 2022 por 15 millones de euros. En el conjunto viola ha disputado 166 partidos con tres goles y 13 asistencias. Ahora, después de cinco temporadas en Italia podría hacer las maletas para poner rumbo a Barcelona.