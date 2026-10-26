Golpe para el Barcelona con la lesión de Xavi Espart: ¡siete semanas de baja!

Golpe muy duro el que ha sufrido el Barcelona este lunes tras conocer la lesión que sufre Xavi Espart en su tobillo y que le tendrá fuera de los terrenos de juego alrededor de siete semanas de baja, es decir, casi dos meses. El lateral culé estaba en un gran estado de forma y se perderá lo que resta de año con su equipo.

«Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas», señaló el Barcelona en un comunicado médico emitido este lunes.

Xavi Espart sufrió una lesión en su tobillo que le obligó a abandonar el terreno de juego durante el Clásico contra el Real Madrid en el minuto 30 de partido. Salió en su lugar Balde y dejó a la defensa culé desmoronada con cuatro zagueros lesionados junto a Christensen, Eric García y Koundé.

Un golpe duro para el Barcelona porque pierde a un jugador importante para un largo periodo de tiempo. Espart estaba siendo la gran sensación del equipo desde el inicio de temporada, ganándole incluso el sitio a Cancelo y dejando a Balde casi sin minutos. Una lesión que le llega en el peor momento del curso y tras una dura derrota en el Clásico contra el Real Madrid.