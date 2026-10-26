El Barcelona suspende sus dos grandes exámenes: PSG y Real Madrid desinflan el suflé de Flick

El Barcelona ha suspendido sus dos primeros exámenes de la temporada. La nota para el equipo de Hansi Flick en esta última semana no llega al cinco tras perder ante PSG y Real Madrid, las dos primeras derrotas del curso. El suflé del conjunto azulgrana se ha desinflado de golpe tras un Clásico que les deja muy tocados.

Se le ha caído el equipo a Hansi Flick en este tramo final del mes de octubre. Es un hecho. Llegó la hora de la verdad para el Barcelona ante PSG y Real Madrid, y el equipo culé no dio la talla. Es cierto que las lesiones en defensa han dejado al equipo muy mermado atrás, pero no valen las excusas, como dijo Hansi Flick tras perder el Clásico.

El Barcelona no ha dado la talla en la primera hora de la verdad de la temporada. Ganó sus 11 primeros partidos de la temporada (9 en Liga y 2 en Champions), pero cuando llegaron los dos primeros rivales difíciles, se ha desinflado. Cayó goleado en París en un partido donde recibió 15 disparos a portería y perdió en el Camp Nou ante un gran Real Madrid por el que nadie en Can Barça daba un duro.

Físicamente, el Barcelona tampoco dio la talla en el Clásico. Es evidente que en esta semana el equipo se ha caído. Contra el Real Madrid, jugadores claves como Pedri o Rodri estaban fundidos en el centro del campo. Raphinha no pudo terminar el partido y la lesión de Espart confirmó que la defensa culé está desmoronada.

Los problemas se le han ido acumulando al Barcelona y la derrota en el Clásico confirmó que este equipo no es inmortal. No solamente eso, sino que nos vamos a meter en el mes de noviembre y el Barça de Flik de este curso sigue sin ganar ningún partido importante. Ganó, eso sí, en La Cartuja, pero con una polémica que ensució el resultado. La hora de la verdad era ante PSG y el Real Madrid, y ahí el suspenso es claro.