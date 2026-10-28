Por qué Barcelona y Real Madrid no juegan la primera ronda de la Copa del Rey: cuándo será su primer partido

La Copa del Rey 2026-2027 comenzó el martes con la disputa de los partidos de primera ronda y los encuentros de esta fase eliminatoria se sucederán durante el miércoles y el jueves. En esta primera ronda no participarán ni Real Madrid ni Barcelona, que están exentos hasta la disputa de la tercera ronda correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo del KO. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la participación del Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey 2026-2027.

La edición de la Copa del Rey 2026-2027 comenzó el martes con la disputa de la primera ronda del torneo, en la que se enfrentarán 112 equipos de siete categorías diferentes del fútbol español. Todos los equipos de Primera División han participado en este evento, a excepción de Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que son los equipos que disputarán este mes de febrero la Supercopa de España en Estambul. Todos ellos entrarán a partir de la tercera ronda, que se disputará entre el martes 15 y el jueves 17 de diciembre.

El resto de los partidos de primera ronda de Copa del Rey que quedan por disputarse son los siguientes.

Miércoles 28 de octubre

19:00 H. Utebo FC – CE Sabadell FC

19:00 H. CD Pamplona – SD Eibar

19:00 H. UD Poblense – AD Ceuta FC

19:00 H. Coruxo FC – Zamora CF

19:00 H. Club Portugalete – Real Unión Club

19:00 H. CD Anaitasuna – Deportivo Alavés

19:00 H. CD Tarancón – Levante UD

19:00 H. Peña Sport FC – SD Huesca

20:00 H. CD Alcoyano – RCD Mallorca

20:00 H. CF Trival Valderas Alcorcón – CD Leganés

20:00 H. CD Covadonga – Real Valladolid CF

20:00 H. SD Amorebieta – UD Logroñés

20:00 H. CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF

20:00 H. CD Numancia de Soria – Real Oviedo

20:00 H. CD Badajoz – CD Tenerife

20:00 H. CS Puertollano – Albacete Balompié

20:30 H. CD Cieza – Granada CF

20:30 H. Reus FC Reddis – Barakaldo CF

20:30 H. CD Minera vs FC Cartagena

20:30 H. RD Gimnástica – UD Ourense

21:00 H. Xerez CD – Cádiz CF

21:00 H. CDA Navalcarnero – Real Betis Balompié

21:00 H. Salamanca CF UDS – RC Celta de Vigo

21:00 H. CFUE Tavernes de la Valldigna – Valencia CF

Jueves 29 de octubre

19:00 H. UB Lebrijana – Getafe CF

19:00 H. Atlético Calatayud – CA Osasuna

19:00 H. CD Atlético Baleares – CD Eldense

19:00 H. UD Sanse – CD Coria

20:00 H. CD Guijuelo – Real Sporting de Gijón

20:00 H. UB Conquense – CD Castellón

20:00 H. CD Laredo – Burgos CF

20:00 H. CD Varea – FC Andorra

20:00 H. Antequera CF – Águilas FC

20:00 H. Real Ávila CF – Unionistas CF

21:00 H. AE Prat / CF San Rafael – Athletic Club

21:00 H. Atlético Unión Güímar/AD Sporting Hortaleza – Sevilla FC

21:00 H. Ribadesella CF – Real Racing Club

21:00 H Auriense CA – RC Deportivo

Qué equipos no juegan la primera ronda de la Copa del Rey

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético son los equipos que están exentos de disputar las dos primeras rondas de Copa del Rey y entrarán en liza en la competición a partir de la tercera ronda, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo.

Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid su primer partido en la Copa del Rey

Barcelona y Real Madrid disputarán su primer partido de Copa del Rey en la tercera ronda del torneo, que está programada para disputarse entre el martes 15 y el jueves 17 de diciembre.