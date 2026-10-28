Por qué Barcelona y Real Madrid no juegan la primera ronda de la Copa del Rey: cuándo será su primer partido
Real Madrid y Barcelona participarán en la Copa del Rey a partir de la tercera ronda de dieciseisavos de final
La Copa del Rey 2026-2027 comenzó el martes con la disputa de los partidos de primera ronda y los encuentros de esta fase eliminatoria se sucederán durante el miércoles y el jueves. En esta primera ronda no participarán ni Real Madrid ni Barcelona, que están exentos hasta la disputa de la tercera ronda correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo del KO. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la participación del Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey 2026-2027.
La edición de la Copa del Rey 2026-2027 comenzó el martes con la disputa de la primera ronda del torneo, en la que se enfrentarán 112 equipos de siete categorías diferentes del fútbol español. Todos los equipos de Primera División han participado en este evento, a excepción de Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que son los equipos que disputarán este mes de febrero la Supercopa de España en Estambul. Todos ellos entrarán a partir de la tercera ronda, que se disputará entre el martes 15 y el jueves 17 de diciembre.
El resto de los partidos de primera ronda de Copa del Rey que quedan por disputarse son los siguientes.
Miércoles 28 de octubre
- 19:00 H. Utebo FC – CE Sabadell FC
- 19:00 H. CD Pamplona – SD Eibar
- 19:00 H. UD Poblense – AD Ceuta FC
- 19:00 H. Coruxo FC – Zamora CF
- 19:00 H. Club Portugalete – Real Unión Club
- 19:00 H. CD Anaitasuna – Deportivo Alavés
- 19:00 H. CD Tarancón – Levante UD
- 19:00 H. Peña Sport FC – SD Huesca
- 20:00 H. CD Alcoyano – RCD Mallorca
- 20:00 H. CF Trival Valderas Alcorcón – CD Leganés
- 20:00 H. CD Covadonga – Real Valladolid CF
- 20:00 H. SD Amorebieta – UD Logroñés
- 20:00 H. CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF
- 20:00 H. CD Numancia de Soria – Real Oviedo
- 20:00 H. CD Badajoz – CD Tenerife
- 20:00 H. CS Puertollano – Albacete Balompié
- 20:30 H. CD Cieza – Granada CF
- 20:30 H. Reus FC Reddis – Barakaldo CF
- 20:30 H. CD Minera vs FC Cartagena
- 20:30 H. RD Gimnástica – UD Ourense
- 21:00 H. Xerez CD – Cádiz CF
- 21:00 H. CDA Navalcarnero – Real Betis Balompié
- 21:00 H. Salamanca CF UDS – RC Celta de Vigo
- 21:00 H. CFUE Tavernes de la Valldigna – Valencia CF
Jueves 29 de octubre
- 19:00 H. UB Lebrijana – Getafe CF
- 19:00 H. Atlético Calatayud – CA Osasuna
- 19:00 H. CD Atlético Baleares – CD Eldense
- 19:00 H. UD Sanse – CD Coria
- 20:00 H. CD Guijuelo – Real Sporting de Gijón
- 20:00 H. UB Conquense – CD Castellón
- 20:00 H. CD Laredo – Burgos CF
- 20:00 H. CD Varea – FC Andorra
- 20:00 H. Antequera CF – Águilas FC
- 20:00 H. Real Ávila CF – Unionistas CF
- 21:00 H. AE Prat / CF San Rafael – Athletic Club
- 21:00 H. Atlético Unión Güímar/AD Sporting Hortaleza – Sevilla FC
- 21:00 H. Ribadesella CF – Real Racing Club
- 21:00 H Auriense CA – RC Deportivo
Qué equipos no juegan la primera ronda de la Copa del Rey
Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético son los equipos que están exentos de disputar las dos primeras rondas de Copa del Rey y entrarán en liza en la competición a partir de la tercera ronda, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo.
Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid su primer partido en la Copa del Rey
Barcelona y Real Madrid disputarán su primer partido de Copa del Rey en la tercera ronda del torneo, que está programada para disputarse entre el martes 15 y el jueves 17 de diciembre.