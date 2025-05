Así es Pere Romeu: su edad, pareja, sueldo, trayectoria y todo sobre el entrenador del FC Barcelona femenino

Pere Romeu se convirtió durante la temporada pasada en el sucesor de Jonatan Giráldez, que se marchó a Estados Unidos a por nuevos retos tras una etapa dorada, para liderar al FC Barcelona Femenino. Romeu se formó en el mismo ‘staff’ que Giráldez y estuvo tres años consecutivos en el fútbol formativo masculino azulgrana. Gracias a su trabajo y constancia, el catalán está dirigiendo a un equipo de ensueño.

Cuál es su edad y qué trayectoria tiene

A sus 32 años, Pere Romeu llegó a liderar uno de los mejores clubes femeninos tras pasar, en primer lugar, por el fútbol base del CP Sarriá i de L’Hospitalet. A partir de ahí, aterrizó en La Masía en julio del 2017 y estuvo tres años como segundo entrenador del Benjamín C. Tal eran sus condiciones que dio el salto al Cadete A junto a Jordi Roura, Aureli Altimira y Marc Serra, que apostaron por él para seguir curtiendo al actual líder del Barça Femenino, y donde entrenó a jugadores de la talla de Gavi.

El entrenador nacido en Barcelona, actualmente, y tal y como hemos contado líneas atrás, se convirtió en el primer técnico del femenino en el pasado julio del 2024, y trabaja junto a Rafael Navarro, que también cuenta con una larga experiencia en el staff azulgrana después de haber trabajado en el equipo culé desde el pasado año 2019.

Los títulos de Pere Romeu con el FC Barcelona femenino

Pere Romeu, en su primera temporada al frente del FC Barcelona Femenino, ya ha conseguido el título de Liga, el sexto consecutivo y el décimo en total. De esta forma, las blaugranas lograron seguir ampliando la ventaja de trofeos nacionales con respecto al Athletic Club, que se encuentra en segundo lugar de la tabla con cinco campeonato nacionales de Liga.

No obstante, la temporada del Barça Femenino puede ir a más, puesto que se encuentran clasificadas para las finales de la Copa de la Reina y la de la UEFA Champions League, donde se enfrentarán al Atlético de Madrid, el próximo 7 de junio en el Alcoraz (Huelva), y al Arsenal, el próximo 25 de mayo en el José Alvalade de Lisboa, respectivamente. Por ello, el conjunto liderado por Romeu tiene en su mano seguir con su hegemonía en el ‘viejo continente’.

La Lliga ja és aquí! I al darrere, molta feina, dedicació i insistència. Gràcies a tothom qui ho ha fet possible, i a aquest equip, que es supera dia rere dia. Som-hi, culers! pic.twitter.com/2eUwCQJDAx — Pere Romeu (@pereromeu93) May 12, 2025

Quién es la pareja de Pere Romeu

Hasta la fecha, no hay información pública ni confirmada sobre si Pere Romeu tiene pareja. En sus entrevistas y apariciones mediáticas, Romeu se ha mostrado como una persona reservada en cuanto a su vida personal. En una entrevista reciente, el catalán mencionó que no le gustan «mucho las redes sociales» y que prefiere mantener su vida privada «alejada del foco mediático». A raíz de sus perfiles oficiales, que son muy discretos, no podemos confirmar si, en la actualidad, tiene pareja.