Joan Laporta lanza un ‘dardo’ al resto de equipos: «El Barça es el que mejor juega a nivel mundial»

El Barça viaja a Estambul para medirse al Galatasaray en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League (18:45 h). Los de Hansi Flick, que aún no conocen la derrota, quieren seguir con la excepcional dinámica en todas las competiciones.

Joan Laporta habló para los medios tras la comida de directivas del equipo turco, señalando el buen nivel de los suyos y dejando claro que están por encima del resto. Los azulgranas vencieron cómodamente al Feyenoord en casa (5-1) en la ronda inicial.

«La voluntad, más que la sensación, es que somos candidatos a ganar todas las competiciones en las que participamos. Somos un equipo muy competitivo, muy compensado y se ha hecho un gran trabajo por parte de Deco y su equipo», comentó el presidente a los medios presentes en la capital otomana con una sonrisa de confianza en la cara.

«La exigencia en este momento es alta, muy alta. Hemos empezado bien la Liga y aquí vendremos para la Supercopa en febrero y, cuando arranque la Copa, querremos ser candidatos a ganarla. Y la Champions, que sabéis que estamos muy ilusionados: jugadores, entrenadores, dirección deportiva y el barcelonismo. Este año nos fijamos este objetivo», continuó un Laporta encantado con los suyos.

Tanto es así que no dudó en dejar claro que nadie puede acercarse a su nivel. «Sí, el Barça es el equipo que mejor está jugando, lo digo con toda la humildad, pero estamos practicando el mejor fútbol de Europa y, por lo tanto, del mundo», sentenció horas antes de que los suyos salten al RAMS Park del Galatasaray para conseguir tres puntos más.

Un Barça intratable

El Barça aún no conoce la derrota. Con un espectacular ocho de ocho en la liga, camino del récord de Miguel Muñoz y su Real Madrid, y la victoria cómoda en la Champions League, el equipo de Hansi Flick ha comenzado la temporada de manera intratable.

¿El secreto? Las ganas de seguir ganando y las piezas que parecen haber encajado a la perfección. Flick hablaba en rueda de prensa de ‘hambre’, y Laporta respaldó sus palabras: «Seguro que ese hambre que ve Flick, que es quien mejor conoce al equipo, es porque lo ve en cada entrenamiento, lo aprecia con su staff y con los jugadores. Si lo dice Flick, pues sí. Somos candidatos y nos hemos fijado la Champions como uno de los objetivos este año», dijo el presidente.

‘El infierno turco’ será un escenario para medir sensaciones. Un rival complicado, que se crece en su casa y sacará lo mejor del Barça en una auténtica batalla. Todo ello, a poco más de 10 días de un Clásico que puede decidir de manera temprana la lucha por el campeonato liguero.

El equipo azulgrana quiere seguir ganando. A pesar de la baja significativa de Raphinha, el abanico de soluciones que ofrecen los nuevos refuerzos, además del gran nivel de Lamine Yamal, deja al cinco veces campeón de la Champions League como uno de los equipos a tumbar en la competición.