Gaspart arrea a Messi como nunca: «Que vaya con cuidado, el Barça está encima de su persona»

Leo Messi es una de las grandes leyendas del FC Barcelona. El argentino, recientemente retirado de la selección tras el Mundial 2026 y actual jugador del Inter Miami, cambió la historia del club azulgrana y del fútbol. A pesar de ello, su salida en agosto de 2021 no fue tan plácida como todo el mundo esperaba.

El atacante se marchó al París Saint-Germain aquel mismo verano. Una salida mayúscula que aún recuerdan los aficionados culés. Un posible regreso ha estado en el horizonte, pero sin completarse. Joan Gaspart, expresidente del Barça, carga contra la figura de Messi y la «importancia» del club en sus éxitos.

«Es el mejor jugador del mundo… pero que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él», comentó el que fuera directivo azulgrana. «Lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando él tenía 13 años, que vaya con cuidado, el Barça está por encima de su persona», dejó claro.

«Él es el mejor del mundo, en parte gracias al Barça», comentó en el podcast Solo para culés TV. «Que condicione su vuelta a despedirse de la afición sea Laporta o no presidente…», continuó el antiguo mandatario del club blaugrana.

«Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça», señaló de manera contundente. «Si Leo Messi viene a despedirse y no viene porque Laporta es el presidente y viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje», continuó. «¿Pero quién se ha creído?», dijo un claro Joan Gaspart.

El Barça no ‘echa de menos’ a Messi

El astro argentino parece no haber pensado en su vuelta a la Ciudad Condal tras marcharse en 2021. Aún sin retirarse del fútbol de manera profesional, Leo Messi sigue centrado en llevar al Inter Miami a lo más alto del fútbol americano.

La situación en el Barça a nivel deportivo parece sensacional. Hansi Flick ha dado con la tecla y la plantilla es un auténtico rodillo en liga, ganando los ocho primeros partidos de competición y acercándose al récord de Miguel Muñoz con el Madrid de las nueve primeras victorias del campeonato doméstico.

Con Lamine Yamal como nueva estrella, Joan Gaspart incidió en este «cambio» generacional. «Tengo varios bisnietos y cuando digo que les quiero comprar la camiseta del Barça de Lamine Yamal o Messi… todos me piden la de Lamine Yamal», concluyó.